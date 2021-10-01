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"Пузырь может лопнуть в любой момент": Инвестор предсказал США "безумный" кризис страшнее Великой депрессии

Джереми Грэнтэм считает, что американский фондовый рынок ведёт себя беспечно, игнорируя негативные приметы надвигающейся рецессии. Его участники просто отмахиваются.

1 октября, 00:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сформированный американскими биржами "безумный пузырь" более опасен, чем тот, что образовался перед Великой депрессией в конце 20-х годов XX века. Такое мнение высказал британский инвестор Джереми Грэнтэм, предсказавший кризисы 2000 и 2008 года. Теперь же, по его словам, если пузырь из ценных бумаг лопнет, грядёт рецессия всей американской экономики.

"Это, по моему мнению, с заметным отрывом более безумно, чем ситуация в 1929 и 2000 году", — сказал Джереми Грэнтэм в интервью телеканалу CNBC.

Американский фондовый рынок, по мнению Грэнтэма, игнорирует негативные сигналы, старается не замечать их и между тем непропорционально растёт. По его словам, даже если данные играют против, "как это происходит сейчас, рынок просто от них отмахивается". Инвестор ещё в 2020 году уже предупреждал о надвигающейся катастрофе и отмечал, что участники рынка долго игнорировали плохие новости, но ситуация резко изменится уже через несколько месяцев. Это может произойти, отмечает специалист, "в любой момент".

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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