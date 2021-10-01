"Пузырь может лопнуть в любой момент": Инвестор предсказал США "безумный" кризис страшнее Великой депрессии
Джереми Грэнтэм считает, что американский фондовый рынок ведёт себя беспечно, игнорируя негативные приметы надвигающейся рецессии. Его участники просто отмахиваются.
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Сформированный американскими биржами "безумный пузырь" более опасен, чем тот, что образовался перед Великой депрессией в конце 20-х годов XX века. Такое мнение высказал британский инвестор Джереми Грэнтэм, предсказавший кризисы 2000 и 2008 года. Теперь же, по его словам, если пузырь из ценных бумаг лопнет, грядёт рецессия всей американской экономики.
"Это, по моему мнению, с заметным отрывом более безумно, чем ситуация в 1929 и 2000 году", — сказал Джереми Грэнтэм в интервью телеканалу CNBC.
Американский фондовый рынок, по мнению Грэнтэма, игнорирует негативные сигналы, старается не замечать их и между тем непропорционально растёт. По его словам, даже если данные играют против, "как это происходит сейчас, рынок просто от них отмахивается". Инвестор ещё в 2020 году уже предупреждал о надвигающейся катастрофе и отмечал, что участники рынка долго игнорировали плохие новости, но ситуация резко изменится уже через несколько месяцев. Это может произойти, отмечает специалист, "в любой момент".
Ранее Лайф писал, что глава Минфина США предрекла стране дефолт, однако затем конгресс временно отодвинул потолок госдолга и смог продлить до декабря финансирование правительства.
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