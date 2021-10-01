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"Под конвоем полиции": Российскую сборную по вольной борьбе сняли с рейса в Нидерландах

Спортсмены в шутку предполагают, что это могут быть происки конкурентов. Членам команды придётся заночевать в аэропорту.

1 октября, 00:20
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Российскую сборную по вольной борьбе сняли с рейса в Нидерландах. Видео © Telegram / Исрафил Исрафилов

Российскую сборную по вольной борьбе сняли с авиарейса в Нидерландах. Предположительно, из-за нарушения антиковидных мер — отсутствия масок на лице. Об этом сообщил блогер Исрафил Исрафилов в своём Telegram-канале.

"Причиной задержания российских спортсменов в Голландии стало снятие масок", — пояснил Исрафилов.

Он показал на видео, как тренер идёт со спортсменами по зданию аэропорта в сопровождении полицейского. Они подтвердили, что команду сняли с рейса из-за масок и теперь придётся ночевать в здании амстердамской воздушной гавани "Схипхол". Спортсмены шутят, что это могут быть происки конкурентов, но российскую команду такие трудности только закаляют.

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Отметим, что чемпионат мира по вольной борьбе состоится 2–10 октября в Осло. В число участников от России включены в том числе двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, бронзовый призёр Игр в Токио Артур Найфонов и действующий чемпион Европы Абасгаджи Магомедов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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