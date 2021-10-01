Российскую сборную по вольной борьбе сняли с авиарейса в Нидерландах. Предположительно, из-за нарушения антиковидных мер — отсутствия масок на лице. Об этом сообщил блогер Исрафил Исрафилов в своём Telegram-канале.

Он показал на видео, как тренер идёт со спортсменами по зданию аэропорта в сопровождении полицейского. Они подтвердили, что команду сняли с рейса из-за масок и теперь придётся ночевать в здании амстердамской воздушной гавани "Схипхол". Спортсмены шутят, что это могут быть происки конкурентов, но российскую команду такие трудности только закаляют.