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Байден продлил финансирование правительства до 3 декабря

В ускоренном режиме документ рассмотрели обе палаты конгресса, после чего через несколько часов подписал и глава государства.

30 сентября, 23:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Федеральное правительство США получило дополнительное финансирование до 3 декабря включительно. Об этом сообщает Белый дом. Таким образом, временно снята опасность, что государственные органы останутся без денег.

В тексте сообщения отмечается, что президент США Джо Байден подписал ранее одобренную обеими палатами Конгресса США инициативу. Таким образом, страна избежала так называемого шатдауна — приостановки работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордно длительный срок — 35 дней.

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Напомним, что конгресс согласился продлить финансирование Правительства США до декабря. До этого в США закончился финансовый год, а полноценный бюджет на следующий ещё не был принят. Это и стало угрозой для парализации работы федерального правительства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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