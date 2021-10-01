Байден продлил финансирование правительства до 3 декабря

Федеральное правительство США получило дополнительное финансирование до 3 декабря включительно. Об этом сообщает Белый дом. Таким образом, временно снята опасность, что государственные органы останутся без денег.

В тексте сообщения отмечается, что президент США Джо Байден подписал ранее одобренную обеими палатами Конгресса США инициативу. Таким образом, страна избежала так называемого шатдауна — приостановки работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордно длительный срок — 35 дней.