Байден продлил финансирование правительства до 3 декабря
В ускоренном режиме документ рассмотрели обе палаты конгресса, после чего через несколько часов подписал и глава государства.
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Федеральное правительство США получило дополнительное финансирование до 3 декабря включительно. Об этом сообщает Белый дом. Таким образом, временно снята опасность, что государственные органы останутся без денег.
В тексте сообщения отмечается, что президент США Джо Байден подписал ранее одобренную обеими палатами Конгресса США инициативу. Таким образом, страна избежала так называемого шатдауна — приостановки работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордно длительный срок — 35 дней.
Напомним, что конгресс согласился продлить финансирование Правительства США до декабря. До этого в США закончился финансовый год, а полноценный бюджет на следующий ещё не был принят. Это и стало угрозой для парализации работы федерального правительства.
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