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"Я был потрясён": Макрон назвал постыдными слова премьера Мали о Франции

Отвечая на критику, он даже усомнился в легитимности нынешних властей этой африканской страны.

30 сентября, 23:40
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/EmmanuelMacron/photos/2995193274046572" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Эмманюэль Макрон</a></p>

Фото © Facebook / Эмманюэль Макрон

Постыдным назвал президент Франции Эмманюэль Макрон заявление главы Правительства Мали — Шогеля Кокаллы Маиги — о том, что Париж бросил его страну на произвол судьбы. Такое мнение лидер Франции высказал, выступая на церемонии закрытия сезона "Африка 2020".

"Я был потрясён. Эти слова неприемлемы. Тем более в тот день, когда мы проводили национальную церемонию в память Максима Бласко (французского солдата, погибшего в Мали 24 сентября. — Прим. Лайфа), это недопустимо. Это позор, и это не делает чести этому правительству, которое даже не является таковым, поскольку создано в результате двух государственных переворотов", — сказал Макрон.

До этого Шогель Кокалла Маига, глава временного правительства Мали, заявил, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября, что ситуация, сложившаяся в результате окончания французской операции "Бархан", "ставит Мали перед свершившимся фактом и оставляет её своего рода брошенной в воздухе". Премьер добавил, что власти намерены "искать пути и средства для более эффективного обеспечения безопасности в автономном режиме с другими партнёрами".

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Как рассказывал Лайф ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет отношения к сотрудничеству российской ЧВК и властей Мали.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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