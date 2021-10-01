Постыдным назвал президент Франции Эмманюэль Макрон заявление главы Правительства Мали — Шогеля Кокаллы Маиги — о том, что Париж бросил его страну на произвол судьбы. Такое мнение лидер Франции высказал, выступая на церемонии закрытия сезона "Африка 2020".

"Я был потрясён. Эти слова неприемлемы. Тем более в тот день, когда мы проводили национальную церемонию в память Максима Бласко (французского солдата, погибшего в Мали 24 сентября. — Прим. Лайфа), это недопустимо. Это позор, и это не делает чести этому правительству, которое даже не является таковым, поскольку создано в результате двух государственных переворотов", — сказал Макрон.

До этого Шогель Кокалла Маига, глава временного правительства Мали, заявил, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября, что ситуация, сложившаяся в результате окончания французской операции "Бархан", "ставит Мали перед свершившимся фактом и оставляет её своего рода брошенной в воздухе". Премьер добавил, что власти намерены "искать пути и средства для более эффективного обеспечения безопасности в автономном режиме с другими партнёрами".