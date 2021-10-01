Ждать ли в Москве снега в октябре, рассказали метеорологи

В Москве этот октябрь будет тёплым и без снега. Метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов связывает это с образованием в антициклоне тонкого слоя облачности, который и предохраняет регион от заморозков. Такая картина сложится, по словам синоптика, в первые десять дней точно. Днём в столице будет до десяти градусов тепла, падения ночной температуры ниже нуля не ожидается.

"Можно с вероятностью 80–90% ожидать, что до середины октября у нас будет относительно тёплая погода. В начале месяца она будет близка к норме, а к середине месяца она будет уже выше нормы", — рассказал Шувалов в интервью порталу Ura.ru.

По прогнозу метеоролога, по области ожидается температура 1–6, 2–7 градусов ночью и 8–13, 9–14 градусов днём. Заявлять о возможности снегопада в первой половине месяца синоптик "не рискнул бы". По крайней мере, на первую половину месяца, по его словам, есть стопроцентная гарантия, что большие осадки не выпадут.

По поводу снегопадов с Шуваловым согласилась главный специалист Метеобюро Москвы — метеоролог Татьяна Позднякова. С её слов, первый снег может в Москве выпасть и в конце сентября, и в начале января — настолько это неустойчивая характеристика в условиях потепления климата. "И на Покров снега в Москве тоже не будет. До Покрова можно жить спокойно", — заключила Позднякова.