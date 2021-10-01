Ректор Финуниверситета при правительстве решил уйти в отставку

Михаил Эскиндаров принял решение уйти с должности ректора Финансового университета при Правительстве РФ. Свои полномочия он сложит 15 ноября в связи с истечением трудового контракта.

Как говорится на сайте университета, с просьбой не продлевать трудовой контракт Эскиндаров обратился к главе российского правительства ещё в августе. На этой должности он находился три срока, на протяжении 15 лет.

"Я благодарен учредителю и коллективу вуза за доверие и поддержку. Я был счастлив в этой должности, потому что были результаты, но пора заняться другими делами и позволить новому руководителю и его команде искать новые пути развития университета", — отметил Михаил Эскиндаров, слова которого приводятся на сайте вуза.