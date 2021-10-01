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Ректор Финуниверситета при правительстве решил уйти в отставку

Эту должность Михаил Эскиндаров занимал на протяжении пятнадцати лет, теперь же намерен "заняться другими делами".

30 сентября, 22:39
<p>Михаил Эскиндаров. Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/finuniversity" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Финансовый университет при Правительстве РФ</a></p>

Михаил Эскиндаров. Фото © "ВКонтакте" / Финансовый университет при Правительстве РФ

Михаил Эскиндаров принял решение уйти с должности ректора Финансового университета при Правительстве РФ. Свои полномочия он сложит 15 ноября в связи с истечением трудового контракта.

Как говорится на сайте университета, с просьбой не продлевать трудовой контракт Эскиндаров обратился к главе российского правительства ещё в августе. На этой должности он находился три срока, на протяжении 15 лет.

"Я благодарен учредителю и коллективу вуза за доверие и поддержку. Я был счастлив в этой должности, потому что были результаты, но пора заняться другими делами и позволить новому руководителю и его команде искать новые пути развития университета", — отметил Михаил Эскиндаров, слова которого приводятся на сайте вуза.

Ректором ВШЭ назначен глава ДВФУ Никита Анисимов

Ректором ВШЭ назначен глава ДВФУ Никита Анисимов

А в августе от должности ректора РГСУ отстранили Наталью Починок. Тогда в университете были выявлены нарушения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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