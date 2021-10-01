КНДР вслед за гиперзвуковой испытала зенитную ракету
В Кремле ранее отмечали, что российские военные внимательно следят за ситуацией на Корейском полуострове.
Фото © ТАСС / JEON HEON-KYUN
КНДР заявила о проведении 30 сентября испытательного пуска новой зенитной ракеты. Об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Академия оборонных наук КНДР 30 сентября провела испытания новой зенитной ракеты, разработанной ею с целью подтвердить практичность работы пусковой установки, радара и комплексной машины боевого управления", — цитирует агентство сообщение ЦТАК.
Также, по сообщению ЦТАК, запуск был осуществлён с целью испытать комплексные боевые характеристики новой зенитной ракеты.
Ранее Лайф сообщал, что 29 сентября КНДР заявила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Они состоялись на одном из полигонов на севере страны.
Комментариев: 0