КНДР вслед за гиперзвуковой испытала зенитную ракету

КНДР заявила о проведении 30 сентября испытательного пуска новой зенитной ракеты. Об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Академия оборонных наук КНДР 30 сентября провела испытания новой зенитной ракеты, разработанной ею с целью подтвердить практичность работы пусковой установки, радара и комплексной машины боевого управления", — цитирует агентство сообщение ЦТАК.

Также, по сообщению ЦТАК, запуск был осуществлён с целью испытать комплексные боевые характеристики новой зенитной ракеты.