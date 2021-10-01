"Я так счастлив вернуться домой": Пеле выписали из больницы
Почти месяц назад королю футбола удалили опухоль в толстой кишке, ему предстоит курс химиотерапии.
Фото © Instagram / Pele
Звезда мирового футбола, трёхкратный чемпион мира — бразилец Пеле — выписан из частной клиники в Сан-Паулу после месячной госпитализации и хирургического вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
"Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле. — Прим. Лайфа) выписан из больницы утром 30 сентября 2021 года. Состояние пациента стабильно, он продолжит курс химиотерапии после операции по удалению опухоли кишечника, проведённой 4 сентября", — говорится в заявлении.
Несмотря на выписку, как сообщает портал G1, король футбола не сможет вернуться в свой особняк в Гуаружа на юго-восточном побережье страны, где живёт с семьёй, а будет вынужден находиться в Сан-Паулу. Сам звёздный пациент написал слова любви и благодарности в своём аккаунте в соцсетях. Он особенно поблагодарил тех, кто его поддерживал всё это время: "Спасибо также всем вам, кто издалека наполняет мою жизнь множеством любовных посланий".
"Я так счастлив вернуться домой. Я хочу поблагодарить всю команду клиники Альберта Эйнштейна", — написал Пеле у себя в инстаграме.
Напомним, Пеле доставили 30 августа в клинику Сан-Паулу, а 6 сентября экс-футболист перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 14-го числа спортсмена перевели в обычную палату.
Комментариев: 0