Несмотря на выписку, как сообщает портал G1, король футбола не сможет вернуться в свой особняк в Гуаружа на юго-восточном побережье страны, где живёт с семьёй, а будет вынужден находиться в Сан-Паулу. Сам звёздный пациент написал слова любви и благодарности в своём аккаунте в соцсетях. Он особенно поблагодарил тех, кто его поддерживал всё это время: "Спасибо также всем вам, кто издалека наполняет мою жизнь множеством любовных посланий".