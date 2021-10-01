СМИ: Вашингтон считает Украину де-факто членом НАТО

Вашингтон воспринимает Украину фактически как члена НАТО. При этом сами Штаты стараются избегать темы формального вступления страны в альянс. Об этом на страницах The American Conservative пишет старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер.

Он отмечает, что именно такая позиция Америки стала ещё одной причиной охлаждения отношений между США и европейскими странами. Другие причины — различные взгляды на политику в отношении строительства "Северного потока – 2", а также дипломатический кризис на фоне договора о продаже американских подлодок Австралии.

"Как и два его непосредственных предшественника, Байден пытался избежать вопроса формального членства Украины в Североатлантическом союзе. Одна из его причин та же, что приводила Меркель 13 лет назад: Украина по-прежнему представляет собой коррумпированный беспорядок", — считает Карпентер.

Он подчёркивает, что, помимо вышесказанного, на Украине есть и другие признаки роста авторитаризма. Эти проблемы сделали бы Украину довольно неудобным партнёром для Франции, Германии и других членов, уверен Карпентер.