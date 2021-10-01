Российских автовладельцев вновь обязали проходить техосмотр

Автовладельцы, у которых 1 октября истекает срок действия диагностических карт на автомобили, должны пройти техосмотр. Об этом напомнили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Требование не распространяется на владельцев машин, выпущенных не более четырёх лет назад.

Ранее автовладельцам, чьи диагностические карты заканчивались в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, была предоставлена полугодовая отсрочка в прохождении ТО. РСА также напоминает, что с 22 августа 2021 года страховые компании для заключения договора ОСАГО уже не требуют подтверждения о прохождении ТО.

В России с 1 марта изменились правила прохождения техосмотра. В том числе аннулировали диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведён технический осмотр автомобилей. Отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а оператор техосмотра, который выдал карту без ТО, будет привлечён к административной ответственности по статье 14.4.1 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств".