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Российских автовладельцев вновь обязали проходить техосмотр

Штраф может составить до 800 рублей, а с марта следующего года его могут поднять до 2000 рублей.

30 сентября, 21:39
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<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Автовладельцы, у которых 1 октября истекает срок действия диагностических карт на автомобили, должны пройти техосмотр. Об этом напомнили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Требование не распространяется на владельцев машин, выпущенных не более четырёх лет назад.

Ранее автовладельцам, чьи диагностические карты заканчивались в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, была предоставлена полугодовая отсрочка в прохождении ТО. РСА также напоминает, что с 22 августа 2021 года страховые компании для заключения договора ОСАГО уже не требуют подтверждения о прохождении ТО.

В России с 1 марта изменились правила прохождения техосмотра. В том числе аннулировали диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведён технический осмотр автомобилей. Отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а оператор техосмотра, который выдал карту без ТО, будет привлечён к административной ответственности по статье 14.4.1 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств".

В МВД предложили ещё больше упростить правила техосмотра

В МВД предложили ещё больше упростить правила техосмотра

Ранее Лайф писал, кому из водителей придётся пройти техосмотр с 1 октября. Отсутствие диагностической карты приведёт к штрафу, размер которого может достигать от 500 до 800 рублей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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