ФСБ уточнила, за передачу каких данных за рубеж могут признать иноагентом
Перечень состоит из 60 пунктов. В том числе это прогнозы развития военно-политической и стратегической обстановки.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Федеральная служба безопасности утвердила перечень данных, не содержащих гостайну, за передачу которых за рубеж могут признать иностранным агентом. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Полный перечень таких сведений включает 60 пунктов. Упомянутая информация касается области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации. В том числе это сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск, а также о преступлениях в армии и её моральном состоянии. Также целый ряд пунктов посвящён защите информации об отечественной космической программе.
Ранее Лайф сообщал, что в Кремле не видят угрозы свободе слова в России из-за увеличения списка СМИ-иноагентов.
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