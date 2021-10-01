ФСБ уточнила, за передачу каких данных за рубеж могут признать иноагентом

Федеральная служба безопасности утвердила перечень данных, не содержащих гостайну, за передачу которых за рубеж могут признать иностранным агентом. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Полный перечень таких сведений включает 60 пунктов. Упомянутая информация касается области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации. В том числе это сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск, а также о преступлениях в армии и её моральном состоянии. Также целый ряд пунктов посвящён защите информации об отечественной космической программе.