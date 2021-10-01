Депутат бундестага заявил о важности "Северного потока – 2" для Европы

Антироссийский курс, который принимает немецкое правительство, исходит не из интересов Германии, а в большей степени из давления США. Об этом заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ян Нольте. В интервью "Известиям" он заявил, что именно такой курс был присущ кабинету Ангелы Меркель, но АдГ намерена работать иначе.

"Мы, в свою очередь, продолжим работать над налаживанием отношений с Россией. Я надеюсь, что в конечном счёте другие политические силы окажут нам поддержку", — сказал Ян Нольте.

Говоря о "Северном потоке – 2", он подчеркнул важность этого проекта. По мнению Нольте, новый газопровод способен снизить цены на газ для Европы, в том числе благодаря конкуренции.

"Это важно и с точки зрения надёжности поставок. Газ — безопасное ископаемое топливо. Однако СП-2 важен не только с точки зрения энергетической политики, но и с точки зрения улучшения отношений РФ и ФРГ. Мы должны использовать все возможности, которые предлагает "Северный поток – 2" в области экономики, а также воспользоваться им для усиления сотрудничества", — заявил политик.

Ян Нольте также обратил внимание на тот факт, что исторически так часто происходило, что немцы и русские поддерживали друг друга. Однако, по его словам, Германия почему-то прислушивается к Вашингтону, хотя нужно стать независимыми.

"Мы в Германии всегда много говорим о прошлом, это очень важно для нашей нации. И я считаю, что урок, который мы должны вынести из прошлого, — это налаживание отношений с Россией. Мы вместе должны работать в этом направлении", — резюмировал он.