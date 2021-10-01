НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Депутат бундестага заявил о важности "Северного потока – 2" для Европы

Парламентарий уверен, что будущему канцлеру нужно будет заново развивать прагматичное сотрудничество с Россией.

30 сентября, 22:01
<p>Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Антироссийский курс, который принимает немецкое правительство, исходит не из интересов Германии, а в большей степени из давления США. Об этом заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ян Нольте. В интервью "Известиям" он заявил, что именно такой курс был присущ кабинету Ангелы Меркель, но АдГ намерена работать иначе.

"Мы, в свою очередь, продолжим работать над налаживанием отношений с Россией. Я надеюсь, что в конечном счёте другие политические силы окажут нам поддержку", — сказал Ян Нольте.

Говоря о "Северном потоке – 2", он подчеркнул важность этого проекта. По мнению Нольте, новый газопровод способен снизить цены на газ для Европы, в том числе благодаря конкуренции.

"Это важно и с точки зрения надёжности поставок. Газ — безопасное ископаемое топливо. Однако СП-2 важен не только с точки зрения энергетической политики, но и с точки зрения улучшения отношений РФ и ФРГ. Мы должны использовать все возможности, которые предлагает "Северный поток – 2" в области экономики, а также воспользоваться им для усиления сотрудничества", — заявил политик.

Ян Нольте также обратил внимание на тот факт, что исторически так часто происходило, что немцы и русские поддерживали друг друга. Однако, по его словам, Германия почему-то прислушивается к Вашингтону, хотя нужно стать независимыми.

"Мы в Германии всегда много говорим о прошлом, это очень важно для нашей нации. И я считаю, что урок, который мы должны вынести из прошлого, — это налаживание отношений с Россией. Мы вместе должны работать в этом направлении", резюмировал он.

В партии Меркель назвали результаты выборов в Бундестаг Германии катастрофой

В партии Меркель назвали результаты выборов в Бундестаг Германии катастрофой

Ранее Лайф писал, что социал-демократы одержали победу на выборах в Бундестаг Германии. Консервативный блок ХДС/ХСС, к которому относится уходящий в отставку канцлер Ангела Меркель, показал худший результат в истории.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В МИД рассказали о процессе сертификации "Северного потока – 2"

сегодня в 12:35

Песков: Смена власти в ФРГ не повлияет на сертификацию "Северного потока – 2"

вчера в 09:49

Бывший владелец Черкизона попросил политического убежища в Черногории

сегодня в 14:28

"Слуга народа" собрала необходимые подписи для рассмотрения отставки спикера Рады

сегодня в 13:10

В Италии 4 человека насмерть отравились парами при приготовлении домашнего вина

сегодня в 14:33

Новости партнеров

Layer 1