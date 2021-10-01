Для российских банков ужесточены требования по выдаче потребительских кредитов

С 1 октября ЦБ РФ повысил требования к банкам по необеспеченным потребительским кредитам. Такая мера принята в связи с тем, что долговая нагрузка населения растёт, а доля долгосрочных необеспеченных кредитов не уменьшается.

Причём рост закредитованности населения не сопровождается повышением доходов россиян или притоком новых заёмщиков. А вот сниженные стандарты при выдаче займа приводят к накоплению рисков и долгов, считают в ЦБ РФ. Так, доля потребкредитов с повышенной долговой нагрузкой выше 80% во II квартале 2021 года выросла до 30,3%. Это больше, чем за первый квартал этого и прошлого года.

Регулятор также отмечает, что банки начали увеличивать срок расчёта. Это хоть и позволяет снизить ежемесячную платёжную нагрузку на заёмщика, но при этом увеличивает весь объём выплат. И если заём ничем не обеспечен, то это повышает риск просрочки и неплатежа, уверены в ЦБ. Между тем повышенные надбавки делают выдачу потребительских кредитов менее выгодной для российских кредитных организаций.