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Для российских банков ужесточены требования по выдаче потребительских кредитов

ЦБ считает необоснованной лояльность к заёмщикам без гарантии выплаты долга. Тем более что доходы у россиян остались на прежнем уровне, а закредитованность повысилась.

30 сентября, 22:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

С 1 октября ЦБ РФ повысил требования к банкам по необеспеченным потребительским кредитам. Такая мера принята в связи с тем, что долговая нагрузка населения растёт, а доля долгосрочных необеспеченных кредитов не уменьшается.

Причём рост закредитованности населения не сопровождается повышением доходов россиян или притоком новых заёмщиков. А вот сниженные стандарты при выдаче займа приводят к накоплению рисков и долгов, считают в ЦБ РФ. Так, доля потребкредитов с повышенной долговой нагрузкой выше 80% во II квартале 2021 года выросла до 30,3%. Это больше, чем за первый квартал этого и прошлого года.

Регулятор также отмечает, что банки начали увеличивать срок расчёта. Это хоть и позволяет снизить ежемесячную платёжную нагрузку на заёмщика, но при этом увеличивает весь объём выплат. И если заём ничем не обеспечен, то это повышает риск просрочки и неплатежа, уверены в ЦБ. Между тем повышенные надбавки делают выдачу потребительских кредитов менее выгодной для российских кредитных организаций.

Россияне за август побили рекорд по объёму потребительских кредитов

Россияне за август побили рекорд по объёму потребительских кредитов

Ранее Лайф приводил мнение эксперта о том, как скажется такое требование ЦБ на ставках по потребительским кредитам.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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