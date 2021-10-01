В России поднялись зарплаты военных и силовиков
Согласно решению правительства их доходы с 1 октября увеличиваются на 3,7%.
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Зарплата военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, сотрудников ФСИН, ФССП, федеральной противопожарной службы, таможни и руководства органов фельдъегерской связи увеличилась с 1 октября. Соответствующее постановление ранее было принято Правительством РФ, повышение составляет 3,7%.
"Повысить с 1 октября 2021 г. в 1,037 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", — говорится в документе.
Также проиндексированы оклады росгвардейцев, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, Государственной противопожарной службы, таможни и Федеральной фельдъегерской связи.
А ранее Правительство России предложило увеличить МРОТ в следующем году до 13 617 рублей. Это позволит повысить зарплату 2,7 миллиона граждан, почти половина из которых работают в госучреждениях.
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