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В России поднялись зарплаты военных и силовиков

Согласно решению правительства их доходы с 1 октября увеличиваются на 3,7%.

30 сентября, 23:32
<p>Фото © ТАСС / Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Зарплата военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, сотрудников ФСИН, ФССП, федеральной противопожарной службы, таможни и руководства органов фельдъегерской связи увеличилась с 1 октября. Соответствующее постановление ранее было принято Правительством РФ, повышение составляет 3,7%.

"Повысить с 1 октября 2021 г. в 1,037 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", говорится в документе.

Также проиндексированы оклады росгвардейцев, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, Государственной противопожарной службы, таможни и Федеральной фельдъегерской связи.

Пособия, индексация зарплат, техосмотр: Как изменится жизнь россиян с 1 октября

Пособия, индексация зарплат, техосмотр: Как изменится жизнь россиян с 1 октября

А ранее Правительство России предложило увеличить МРОТ в следующем году до 13 617 рублей. Это позволит повысить зарплату 2,7 миллиона граждан, почти половина из которых работают в госучреждениях.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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