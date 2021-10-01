В России поднялись зарплаты военных и силовиков

Зарплата военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, сотрудников ФСИН, ФССП, федеральной противопожарной службы, таможни и руководства органов фельдъегерской связи увеличилась с 1 октября. Соответствующее постановление ранее было принято Правительством РФ, повышение составляет 3,7%.

"Повысить с 1 октября 2021 г. в 1,037 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", — говорится в документе.

Также проиндексированы оклады росгвардейцев, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, Государственной противопожарной службы, таможни и Федеральной фельдъегерской связи.