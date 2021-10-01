НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Коронавирус
Владимир Путин
Происшествия
Спорт
Армия
История
Личные финансы
Политика
В мире
Технологии
Криминал
Шоубиз
Обострение в Афганистане
Тем временем:

В Оренбурге из-за нераскрывшегося парашюта разбился 20-летний парень

Стала известна личность владельца Audi, который разорвало на куски при ДТП в Москве

Житель Одинцова мог мумифицировать своих родителей из-за обиды на плохие гены

Жертва скопинского маньяка не будет сниматься в экранизации своей исповеди

В Петербурге "мерседес" S-класса сбил на зебре курьера на велосипеде

Адвокат предрёк Саакашвили показательный процесс, в котором его "поставят на место"

Телефон вице-президента Сбербанка Раковой запеленговали недалеко от украинской границы

В Профсоюзе образования перечислили самые желанные подарки ко Дню учителя

Боня после слов о чипировании привилась от ковида и ответила хейтерам

Как скандал с аферой Раковой скажется на репутации Сбербанка, спрогнозировал аналитик

Политолог объяснил национальными интересами ответ Венгрии на критику газового контракта с РФ

В Одинцове нашли упакованные в ящики мумии мужчины и женщины без ступней

Пермского стрелка оперируют из-за скопления жидкости в лёгких

Пособия, индексация зарплат, техосмотр: Как изменится жизнь россиян с 1 октября

Бизнесу придётся ответить за неконтролируемую рекламу, рассылаемую на сотовые телефоны, изменятся правила техосмотра, зарплаты некоторых категорий госслужащих проиндексируют.

30 сентября, 21:40
34544
<p>Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, ТАСС / Игорь Генералов</p>

Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, ТАСС / Игорь Генералов

Детские пособия

Карта "Мир" станет единственным средством получить пособия на детей для семей с низким доходом. Речь идёт о семьях, в которых первый или второй ребёнок был рождён или усыновлён с 1 января 2018 года. Доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума.

Индексации зарплат

Оклады полицейских, пожарных, таможенников, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и ряда сотрудников Фельдъегерской службы, ФСИН, контрактников, срочников увеличат на 3,7%.

Техосмотр

Ряд категорий водителей с 1 октября должны будут пройти ТО согласно новым правилам. Новация коснётся всех, чей срок действия диагностических карт истекал в феврале 2021 года, но был продлён до 30 сентября. Кроме того, правило затронет владельцев автомобилей, достигших четырёхлетия. Техосмотр в обязательном порядке теперь будут проходить грузовой, коммерческий и пассажирский транспорт, такси.

Бесплатные прививки по ОМС в частных клиниках

Прививки, включённые в национальный календарь, можно будет получить бесплатно как в госучреждении, так и в коммерческой клинике, которая работает в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Напомним, речь идёт о 12 профилактических прививках: от туберкулёза, полиомиелита, гепатита B, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, краснухи, гриппа, кори, свинки. А также по эпидемическим показаниям проводится вакцинация от коронавируса.

Телевидение

Граждане России получат бесплатный доступ к 20 каналам первого и второго мультиплекса в Интернете. Регулятор установит требования к программному обеспечению, в результате содержание телеканалов унифицируется у всех операторов.

Сотовые операторы отчитаются за рекламу

По требованию Роскомнадзора с 1 октября операторов обязуют передавать данные об абонентах — юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Информация будет включать такие детали, как используемое оборудование, передача текстовых, голосовых и мультимедийных сообщений. Таким образом регулятор сможет начать бороться с неконтролируемой рекламой.

Защита инвесторов

Неквалифицированные инвесторы с октября будут проходить бесплатное тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Те, кто не осилит тест, смогут купить любой инструмент на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей за сделку, получив специальное уведомление о принятии рисков.

Выплаты пенсионерам, больничные, льготы и обжалование штрафов: Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 2021 года

Выплаты пенсионерам, больничные, льготы и обжалование штрафов: Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 2021 года

Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1