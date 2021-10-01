Пособия, индексация зарплат, техосмотр: Как изменится жизнь россиян с 1 октября Бизнесу придётся ответить за неконтролируемую рекламу, рассылаемую на сотовые телефоны, изменятся правила техосмотра, зарплаты некоторых категорий госслужащих проиндексируют. 30 сентября, 21:40 34544 34544 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, ТАСС / Игорь Генералов

Детские пособия

Карта "Мир" станет единственным средством получить пособия на детей для семей с низким доходом. Речь идёт о семьях, в которых первый или второй ребёнок был рождён или усыновлён с 1 января 2018 года. Доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума.

Индексации зарплат

Оклады полицейских, пожарных, таможенников, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и ряда сотрудников Фельдъегерской службы, ФСИН, контрактников, срочников увеличат на 3,7%.

Техосмотр

Ряд категорий водителей с 1 октября должны будут пройти ТО согласно новым правилам. Новация коснётся всех, чей срок действия диагностических карт истекал в феврале 2021 года, но был продлён до 30 сентября. Кроме того, правило затронет владельцев автомобилей, достигших четырёхлетия. Техосмотр в обязательном порядке теперь будут проходить грузовой, коммерческий и пассажирский транспорт, такси.

Бесплатные прививки по ОМС в частных клиниках

Прививки, включённые в национальный календарь, можно будет получить бесплатно как в госучреждении, так и в коммерческой клинике, которая работает в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Напомним, речь идёт о 12 профилактических прививках: от туберкулёза, полиомиелита, гепатита B, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, краснухи, гриппа, кори, свинки. А также по эпидемическим показаниям проводится вакцинация от коронавируса.

Телевидение

Граждане России получат бесплатный доступ к 20 каналам первого и второго мультиплекса в Интернете. Регулятор установит требования к программному обеспечению, в результате содержание телеканалов унифицируется у всех операторов.

Сотовые операторы отчитаются за рекламу

По требованию Роскомнадзора с 1 октября операторов обязуют передавать данные об абонентах — юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Информация будет включать такие детали, как используемое оборудование, передача текстовых, голосовых и мультимедийных сообщений. Таким образом регулятор сможет начать бороться с неконтролируемой рекламой.

Защита инвесторов

Неквалифицированные инвесторы с октября будут проходить бесплатное тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Те, кто не осилит тест, смогут купить любой инструмент на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей за сделку, получив специальное уведомление о принятии рисков.

Авторы Елена Стафеева