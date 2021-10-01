Вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева

Договор России и Венгрии о поставках газа в обход Украины вступил в силу. В рамках новых соглашений европейские страны могут получить топливо от "Газпрома" из "Турецкого потока" через ГТС Болгарии и Сербии.

Компания MVM CEEnergy Ltd 27 сентября подписала с "Газпромом" контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива на 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год поступит через Сербию и один миллиард — через Австрию. Соглашение действует до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет.

Украина обиделась на Венгрию из-за этого решения. МИД Украины вызвал посла Венгрии для разъяснения позиции по сделке с "Газпромом". Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.