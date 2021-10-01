Вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева
Украина "обиделась" на Будапешт и пригрозила отвечать "соответствующе". Тот в долгу не остался.
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Договор России и Венгрии о поставках газа в обход Украины вступил в силу. В рамках новых соглашений европейские страны могут получить топливо от "Газпрома" из "Турецкого потока" через ГТС Болгарии и Сербии.
Компания MVM CEEnergy Ltd 27 сентября подписала с "Газпромом" контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива на 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год поступит через Сербию и один миллиард — через Австрию. Соглашение действует до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет.
Украина обиделась на Венгрию из-за этого решения. МИД Украины вызвал посла Венгрии для разъяснения позиции по сделке с "Газпромом". Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
Ранее Лайф сообщал, что экономист уличил Украину в двуличии из-за реакции на контракт Венгрии с "Газпромом". Эксперт отметил, что действия Киева после подписания документа между Москвой и Будапештом назвали "вмешательством во внутренние дела", что является "чистой правдой".
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