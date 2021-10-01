В здание Правительства Мурманской области бросили коктейли Молотова

В здание Правительства Мурманской области бросили бутылки с зажигательной смесью. По данным Лайфа, сигнал о происшествии в правоохранительные органы поступил в 00:17 по местному времени (совпадает с мск).

Неизвестный в серой одежде с капюшоном бросил два коктейля Молотова в здание на улице Ленина, 75, после чего скрылся. Пострадавших нет. Немного обгорела дверь, дальше огонь не распространился. Поджигателя теперь ищут. Момент поджога сняла камера наблюдения, кадры опубликованы в местном Telegram-канале.