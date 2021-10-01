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Врач перечислила вредные для пожилых продукты

Даже, казалось бы, обязательные для правильного питания фрукты и овощи, орехи и злаковые могут довести до обострения заболеваний.

1 октября, 00:56
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Чем старше человек, тем дольше пища переваривается у него в организме, предупреждает врач — диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Поэтому она советует пожилым людям избегать изготовленных промышленным способом продуктов, полуфабрикатов и сладостей. В силу замедления метаболизма, наличия лишнего веса, заболеваний сердца или диабета лучше предпочесть домашнюю пищу: она более качественна.

"Сюда же попадает сдобная выпечка, которая содержит пальмовое масло, избыточное количество трансжиров и много сахаров, то есть лучше отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу", — сказала Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

Фрукты и овощи, отметила врач, нужно соизмерять с индивидуальной переносимостью. А также с осторожностью употреблять в пищу орехи и различные семена: подсолнечные семечки, кунжут и тому подобное. Если человек знает, что у него есть дивертикулы, то есть выпячивание стенки в кишечнике, то ему такие вещи противопоказаны.

"Если человек не знает состояния кишечника, не хочет делать колоноскопию, то пожилым людям лучше отдавать предпочтение молотым орехам и семенам в виде урбечей, молотой пасты", — сказала Дианова.

В список ограничений для пожилого человека входит также потребление красного мяса. Лучше отдать предпочтение рыбе и птице, которые перевариваются легче. Пациентам с гипертонией, диабетом, лишним весом Дианова советует стараться уменьшить в рационе долю консервов. А если есть их, то только в первой половине дня. По мнению врача, обострить заболевания желудка и поджелудочной железы могут также острые блюда.

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Ранее Лайф писал, что другой врач предупредила об опасном синдроме у пожилых при неправильном питании. Если людям старшего поколения не будет чего-то хватать в организме, процессы старения начнут ускоряться.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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