Кредитная аномалия на рынке недвижимости: чем она опасна для ипотеки и как отразится на стоимости квартир В сентябре сразу несколько крупных банков начали снижать проценты по ипотеке. Станет ли это трендом и изменятся ли цены на жильё? 27 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Чем необычна ситуация с ипотекой в сентябре

После того как в сентябре Центробанк в очередной раз поднял ключевую ставку, заёмщики стали ждать повышения процентных платежей по кредитам. Обычно эти процессы взаимосвязаны. Более того, ЦБ ужесточает кредитно-денежную политику уже не первый раз за год. Экономисты сходятся во мнении, что этот тренд продолжится и в дальнейшем. Соответственно, тенденция на подорожание кредитов сохранится как минимум до конца года.

На этом фоне для многих заёмщиков стало сюрпризом, что сразу несколько крупных банков в сентябре не только не повысили, но и понизили ставки по ипотеке. Этот факт не мог не удивить участников рынка. Кроме того, возникли опасения, что в октябре может начаться новый виток роста цен на недвижимость.

— Повышение ключевой ставки приводит к уменьшению прибыли банка, это факт. Однако вечно поднимать ставки банк тоже не может. Никто не будет брать ипотеку под непосильный процент, тем более есть варианты со льготами от государства. Девелоперы тоже понимают, что без ипотеки новостройки покупают мало. Находится компромисс — снижение ставки ипотеки компенсирует застройщик вместо сезонных скидок. Или же второй вариант — банки стимулируют рост ипотеки с большим первоначальным взносом, так как такие продукты не несут сильных рисков с точки зрения ЦБ, — рассказала ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

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Действия некоторых госбанков по снижению ставки ипотеки не являются не только трендом, но и сколь-нибудь значимым явлением на рынке — считает главный аналитик Teletrade Марк Гойхман. По его мнению, это скорее способ привлечь новых клиентов со стороны кредитных учреждений, имеющих недорогие бюджетные ресурсы.

— С июля 2021 года закончилось действие первоначального формата программы льготной ипотеки под 6,5%, работавшей с мая 2020 года. Во многом её последствием стало повышение цен на новостройки. За год они поднялись более чем на треть, например, в Москве и Подмосковье. Такое подорожание к осени 2021 года совпало с увеличением кредитных ставок по льготной и рыночной ипотеке. Всё это вместе привело к значимому снижению спроса на новостройки — примерно на 20–30%. Поэтому банки, которые могут себе позволить госресурсы в пассивах, чуть снизили ставки. Так они пытаются поддержать спрос на свои продукты, — пояснил Марк Гойхман.

Информация от Центробанка о стратегии повышения ключевой ставки известна уже давно. Банки, предполагая повышение ключевой ставки, перестраховались заранее и повысили ставки по ипотеке.

— Но некоторые игроки сильно перестарались в этом, в связи с чем последовало снижение ставок. Безусловно, чем выше ставка по ипотеке, тем больше переплата по кредиту и выше долговая нагрузка. Но в наших реалиях далеко не каждый может себе позволить приобрести квартиру со стопроцентной оплатой. Копить на квартиру тоже не лучший вариант, так как цены на недвижимость постоянно растут, а все накопления может съесть инфляция. Увеличение стоимости квартиры в любом случае частично компенсирует переплату по ипотеке, — отметила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Юлия Судакова.

В 2020 году банкам практически ничего не нужно было делать, чтобы обеспечить себе поток клиентов, желающих оформить ипотеку. Причиной были низкая ключевая ставка и введённая правительством льготная программа ипотечного кредитования, которая вызвала бурный рост спроса на ипотеку. Следом в стране стали расти цены на жильё, причём увеличение стоимости квадратного метра наблюдалось и в крупных, и в небольших населённых пунктах. Соответственно, самые выгодные варианты быстро разобрали, а большинство тех, кто планировал покупать жильё, уже успели заключить договоры, отметил заместитель директора Института РУССТРАТ Юрий Баранчик.

По его словам, в 2021 году ключевая ставка стала расти, а количество клиентов, желающих купить квартиру по более высоким ценам, стало снижаться. Из-за этого некоторые банки стали снижать ставки и создавать более выгодные программы для своих клиентов.

— Они не действуют себе в ущерб, ставки по ипотеке всё равно позволяют финансовым организациям получать стабильную прибыль, так как прежде, чем заключить договор, кредитную историю и платёжеспособность клиентов тщательно проверяют. Снижение ставок само по себе не может вызвать массового роста цен, рынок уже довольно сильно перегрет, скорее, рост цены будет спровоцирован сезонными факторами, — пояснил Юрий Баранчик.

Подводные камни дешёвой ипотеки

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По словам Марины Лашкевич, дешёвая ипотека повышает спрос, а значит, теоретически может увеличить цену недвижимости. Но на практике всё несколько иначе. По факту же основная доля ипотечных продуктов — льготные программы. Соответственно, в октябре цены должны оставаться как минимум на нынешнем уровне.

Марк Гойхман обращает внимание, что громкие рекламные акции банков могут содержать немало подводных камней. Так, если присмотреться, то окажется, что такая скидка даётся лишь при определённых условиях. Это, например, первоначальный взнос в 20% и более суммы покупки или электронная ипотека на льготные госпрограммы.

— Брать или не брать такие кредиты — зависит от многих индивидуальных условий. С одной стороны, есть высокая вероятность дальнейшего повышения ставок. Тем более что в октябре ЦБ РФ может увеличить ключевую ставку с 6,75% до 7%. И если жильё нужно срочно, то есть здесь и сейчас, то есть смысл задуматься о покупке, — пояснил Марк Гойхман.

Правда, он предупреждает, что существует большая вероятность определённого снижения цен на жильё в ближайшие месяцы. Это будет коррекция после чрезмерного взлёта. Сокращение спроса на новостройки — один из сигналов об этом. Таким образом, в перспективе ближайших месяцев ипотека может стать дороже, а жильё – дешевле.

— Снижение ставок по ипотеке — это не всегда просто уменьшение процентов при изменении ключевой ставки или экономической ситуации. Часто банки дают заёмщикам льготы по ставке при выполнении определённых условий. Например, для зарплатных клиентов, при высоком первоначальном взносе, при предоставлении справки из ПФР, при использовании дополнительных сервисов банка и других. При этом бонусы между собой могут суммироваться, и в итоге получается низкая ставка. Но мы понимаем, что эти преференции нацелены на определённый сегмент заёмщиков и не все смогут ими воспользоваться. Поэтому говорить, что это как-то отразится на стоимости жилья, пока рано, — пояснила Юлия Судакова.

Авторы Нина Важдаева