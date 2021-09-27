За холодные батареи сделают доплату: Какую компенсацию могут получить жильцы и работники, если есть проблемы с отоплением Начался отопительный сезон, но батареи включили не у всех. Появилось много жалоб на холод и на работе, и дома. Кто и какие компенсации может получить, если температура в помещении ниже нормы? 26 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Какие доплаты за холод могут получить жильцы многоквартирных домов

Начало отопительного сезона устанавливается органами местного самоуправления. Включать батареи начинают после того, как температура на улице в течение пяти дней держится на уровне ниже восьми градусов. Об этом рассказал юрист "Европейской юридической службы" Эрдни Манджиев.

Температура внутри помещения тоже должна соответствовать определённым нормативам. В период отопительного сезона в квартире она не может опускаться ниже 18 градусов и превышать 22 °С. Для угловых помещений другие нормы: от 20 до 24 градусов. Об этом рассказал управляющий партнёр юридической компании AVG Legal адвокат Алексей Гавришев.

— Поэтому, если температура хотя бы в одной комнате в квартире не достигает 18 градусов в течение месяца или больше, то в таком случае можно и даже нужно требовать у управляющей компании перерасчёт. Плату за этот период должны вернуть. Если отопительный сезон уже начался, а батареи в квартире по-прежнему холодные, это говорит о том, что коммунальная услуга предоставляется ненадлежащего качества или с перерывами. Причём можно не только уменьшить сумму оплаты, но и полностью отказаться от неё, — пояснил Алексей Гавришев.

Эрдни Манджиев добавил, что допустимая продолжительность перерыва в отоплении составляет не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца. При этом не более 16 часов единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 градусов до нормативной температуры и не более восьми часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 градусов до +12. Перерыв может быть не более четырёх часов единовременно, если температура от +8 до +10.

По словам Эрдни Манджиева, допустимое превышение нормативной температуры составляет не более четырёх градусов, а допустимое снижение нормативной температуры ночью (от 0:00 до 5:00) не более трёх градусов. Снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5:00 до 0:00) вообще недопустимо.

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— Коммунальные платежи снижаются на 0,15% за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, а также за каждый час отклонения температуры от нормы. Делает перерасчёт управляющая компания, а в определённых случаях — ресурсоснабжающая организация, — добавил Эрдни Манджиев.

Если жильцы заметили, что в квартире похолодало, то нужно уведомить об этом аварийно-диспетчерскую или иную службу, указанную исполнителем. Обязательно нужно сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения, где плохо топят.

— Сообщение можно сделать как в письменной форме, так и устно по телефону. Главное, чтобы его официально зарегистрировали и присвоили номер. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить потребителю свои фамилию, имя, отчество, регистрационный номер сообщения и время его регистрации. Если ему известны причины нарушения качества коммунальной услуги, он обязан сразу сообщить об этом обратившемуся и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации сообщений. Если же причины сотруднику аварийно-диспетчерской службы неизвестны, он обязан согласовать с потребителем точное время и дату проверки факта нарушения. Причём она должна быть назначена не позднее двух часов с момента получения жалобы. Если, конечно, другая дата не будет согласована с самим обратившимся жильцом, — рассказал Эрдни Манджиев.

По факту проверки составляется акт. Один экземпляр документа передаётся потребителю (или его представителю), второй остаётся у исполнителя, остальные передаются людям, участвующим в проверке.

Если в ходе проверки возникает спор относительно факта нарушения, то определяется порядок проведения дальнейшего контроля. При этом любой участник мероприятия вправе инициировать проведение экспертизы качества коммунальной услуги.

— В некоторых случаях из-за низких температур у жильцов могут возникнуть проблемы со здоровьем или имуществом. Такой вред поставщики услуг тоже должны компенсировать. При этом требовать возмещения вреда вправе любой потерпевший, независимо от наличия или отсутствия договора с исполнителем, — добавил Эрдни Манджиев.

Юрист отметил также, что потребитель вправе взыскивать с исполнителя возмещения морального вреда, а в некоторых случаях уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Также, если топят плохо и с перерывами, то можно обратиться с жалобой в орган государственного жилищного надзора с требованием проведения проверки. По результатам он может обязать исполнителя не только устранить нарушения, но и сделать перерасчёт.

Какие доплаты за холод можно получить от работодателя

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В Трудовом кодексе чётко указано, что каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. Более того, сотрудник имеет право отказаться от выполнения своих должностных обязанностей, если возникнет опасность для жизни и здоровья. Выйти на работу он может только после того, как все нарушения будут устранены. Об этом рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

По её словам, комфортной температурой в офисных помещениях считается +22–24 градуса в холодное время года и +23–25 градусов в тёплое. Допустимой минимальной температурой, если за окном +10 градусов и ниже, считается +20–22 градуса. Если температура ниже этого показателя, работник имеет право поставить в известность своего работодателя и потребовать обеспечить приемлемые условия труда. Если работодатель отказывается идти навстречу, сотрудник может прекратить выполнять обязанности до того момента, пока не будет установлена комфортная температура.

— Для этого вам надо написать письменное заявление, иначе ваши действия могут расценить неправильно, вплоть до увольнения по статье. Также вы можете обратиться в трудовую инспекцию. Отдельной компенсации для таких случаев не предусмотрено, но, если в результате работы в слишком холодном помещении сотрудник заболел, он может потребовать у работодателя компенсировать моральный вред и расходы на лечение через суд. Для этого потребуется предоставить медицинские справки, в которых будет указано, что болезнь наступила от переохлаждения. Также вам надо будет доказать, что температура в рабочем помещении не соответствовала нормам, — пояснила Светлана Петрикова.

На практике такое встречается редко. Работодатели стараются соблюдать все нормативы и, как правило, идут навстречу сотрудникам, которые жалуются на температуру в помещении. В частности, устанавливают дополнительные обогреватели, устраняют продувание в окнах. В некоторых случаях выплачивают компенсации, но носят они добровольный характер, и суммы их зависят исключительно от работодателя.

Авторы Нина Важдаева