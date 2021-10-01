Минфин России предрёк катастрофическое снижение спроса на нефть

В мире может произойти катастрофическое снижение спроса на нефть. Оно заставит пересмотреть договорённости в рамках соглашений ОПЕК+. Об этом говорится в подготовленном Минфином РФ документе "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", входящем в пакет, сопровождающий проект бюджета РФ.

Отмечается, что долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся всё более негативными. Резкое падение спроса может произойти при выполнении Китаем и Евросоюзом целей по углеродной нейтральности.

"Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае — к 2060 году) обретут законодательный статус и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически", — говорится в документе.

В Минфине добавили, что договорённости в рамках соглашения ОПЕК+, достигнутые в июле 2021 года, привели к значимому пересмотру прогнозной траектории добычи нефти в России: оценка в 2021 году повышена до 516,8 млн тонн, в 2022 году — до 559,9 млн тонн. Предполагается, что в 2023–2024 годах уровень добычи нефти будет составлять в среднем около 560 млн тонн.