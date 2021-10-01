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Минфин России предрёк катастрофическое снижение спроса на нефть

В ведомстве считают, что это может произойти при выполнении Китаем и ЕС своих целей по углеродной нейтральности.

1 октября, 01:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В мире может произойти катастрофическое снижение спроса на нефть. Оно заставит пересмотреть договорённости в рамках соглашений ОПЕК+. Об этом говорится в подготовленном Минфином РФ документе "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", входящем в пакет, сопровождающий проект бюджета РФ.

Отмечается, что долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся всё более негативными. Резкое падение спроса может произойти при выполнении Китаем и Евросоюзом целей по углеродной нейтральности.

"Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае — к 2060 году) обретут законодательный статус и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически", — говорится в документе.

В Минфине добавили, что договорённости в рамках соглашения ОПЕК+, достигнутые в июле 2021 года, привели к значимому пересмотру прогнозной траектории добычи нефти в России: оценка в 2021 году повышена до 516,8 млн тонн, в 2022 году — до 559,9 млн тонн. Предполагается, что в 2023–2024 годах уровень добычи нефти будет составлять в среднем около 560 млн тонн.

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При этом недавно в ОПЕК заявили, что нефть будет самым востребованным топливом до 2045 года. Через четыре года чёрное золото начнут вытеснять альтернативные источники энергии, но сокращение доли будет незначительным.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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