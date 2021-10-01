В США запретили продажу IQOS

Системы нагревания табака IQOS запретили к продаже в США. Соответствующее решение приняла Комиссия по международной торговле (ITS) Штатов. Как пишет The Wall Street Journal, причиной запрета стали проблемы с определением прав на интеллектуальную собственность.

Издание рассказывает, что компания-конкурент RJ Reynolds Tobacco подала в суд на Altria и Philip Morris, заявив, что те используют при производстве IQOS её технологию. При этом Altria и Philip Morris отвергают обвинения Reynolds American. Ожидается, что запрет на продажу вступит в силу через два месяца, так как нужна санкция президента США Джо Байдена.