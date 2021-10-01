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В США запретили продажу IQOS

Это связано с судебным разбирательством по вопросу использования технологии нагревания табака.

1 октября, 02:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Системы нагревания табака IQOS запретили к продаже в США. Соответствующее решение приняла Комиссия по международной торговле (ITS) Штатов. Как пишет The Wall Street Journal, причиной запрета стали проблемы с определением прав на интеллектуальную собственность.

Издание рассказывает, что компания-конкурент RJ Reynolds Tobacco подала в суд на Altria и Philip Morris, заявив, что те используют при производстве IQOS её технологию. При этом Altria и Philip Morris отвергают обвинения Reynolds American. Ожидается, что запрет на продажу вступит в силу через два месяца, так как нужна санкция президента США Джо Байдена.

IQOS "вне закона" — что не запрещено, то разрешено. В США нельзя, в России можно

IQOS "вне закона" — что не запрещено, то разрешено. В США нельзя, в России можно

Ранее Лайф рассказывал, что в августе в Белоруссии из-за санкций приостановили продажи IQOS. При этом во втором квартале 2021 года компания Philip Morris достигла почти 7% продаж систем нагревания в Минске.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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