НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Украине предсказали потерю союзников из-за "наглых" заявлений Кулебы по газу

Политолог попросил перестать кричать о том, что "Венгрия — марионетка России": можно поплатиться всеми своими "европейскими перспективами".

1 октября, 01:50
<p>Фото © <a href="https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-mzs-mobilizuye-pidtrimku-mizhnarodnogo-spivtovaristva-zadlya-zmicnennya-bezpeki-ukrayini" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД Украины</a></p>

Фото © МИД Украины

"Наглые" заявления Киева в адрес Будапешта по газовому контракту с Россией могут стоить Украине членства в НАТО, а также оставить вовсе без союзников. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко изданию "Главред". Он отметил, что такое обращение к Еврокомиссии может поставить крест на всех "европейских перспективах" страны.

"Венгрия является членом НАТО, ЕС. При рассмотрении вопросов о дальнейшей интеграции Украины в НАТО и Евросоюз голос Венгрии будет чрезвычайно важным", — отметил Бондаренко.

Он назвал действия Киева наглыми, так как все государства имеют суверенное право заключать договоры исходя из собственных национальных и экономических интересов. И Венгрия при этом абсолютно не должна думать об Украине. Последней же, по мнению обозревателя, нужно перестать надеяться, что кто-то сделает ей подарок.

"Чем больше Украина будет кричать о том, что Венгрия — это марионетка России, тем хуже ей от этого будет. Вместо того чтобы нормализовать отношения и понять, что есть вещи, которые могут быть неприятными и болезненными, но на которые мы не имеем влияния, Украина просто начинает поучать весь мир", — отметил Бондаренко.

"Шайка безграмотных политиков у власти": Бывшему вице-премьеру Украины стало стыдно из-за нападок Киева на Венгрию

"Шайка безграмотных политиков у власти": Бывшему вице-премьеру Украины стало стыдно из-за нападок Киева на Венгрию

Ранее Лайф сообщал, что вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. Украина "обиделась" на Будапешт и пригрозила отвечать "соответствующе". Тот в долгу не остался.

Компания MVM CEEnergy Ltd 27 сентября подписала с "Газпромом" контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива на 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год поступит через Сербию и один миллиард — через Австрию. Соглашение действует до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на Венгрию из-за этого решения.

"Никакого сочувствия": Глава МИД Украины пригрозил Венгрии из-за контракта с "Газпромом"

"Никакого сочувствия": Глава МИД Украины пригрозил Венгрии из-за контракта с "Газпромом"

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Советник Зеленского после покушения пересел на бронированное авто

сегодня в 14:21

"Начало конца": Депутат Рады предсказал развал Украины из-за успеха "Газпрома"

сегодня в 04:09

Бывший владелец Черкизона попросил политического убежища в Черногории

сегодня в 14:28

В Италии 4 человека насмерть отравились парами при приготовлении домашнего вина

сегодня в 14:33

"Мне этот человек неприятен": Звезду КВН возмутила "скверная" шутка стендапера Мирзализаде про русских

сегодня в 14:19

Новости партнеров

Layer 1