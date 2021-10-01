Украине предсказали потерю союзников из-за "наглых" заявлений Кулебы по газу

"Наглые" заявления Киева в адрес Будапешта по газовому контракту с Россией могут стоить Украине членства в НАТО, а также оставить вовсе без союзников. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко изданию "Главред". Он отметил, что такое обращение к Еврокомиссии может поставить крест на всех "европейских перспективах" страны.

"Венгрия является членом НАТО, ЕС. При рассмотрении вопросов о дальнейшей интеграции Украины в НАТО и Евросоюз голос Венгрии будет чрезвычайно важным", — отметил Бондаренко.

Он назвал действия Киева наглыми, так как все государства имеют суверенное право заключать договоры исходя из собственных национальных и экономических интересов. И Венгрия при этом абсолютно не должна думать об Украине. Последней же, по мнению обозревателя, нужно перестать надеяться, что кто-то сделает ей подарок.

"Чем больше Украина будет кричать о том, что Венгрия — это марионетка России, тем хуже ей от этого будет. Вместо того чтобы нормализовать отношения и понять, что есть вещи, которые могут быть неприятными и болезненными, но на которые мы не имеем влияния, Украина просто начинает поучать весь мир", — отметил Бондаренко.

Ранее Лайф сообщал, что вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. Украина "обиделась" на Будапешт и пригрозила отвечать "соответствующе". Тот в долгу не остался.