Украине предсказали потерю союзников из-за "наглых" заявлений Кулебы по газу
Политолог попросил перестать кричать о том, что "Венгрия — марионетка России": можно поплатиться всеми своими "европейскими перспективами".
Фото © МИД Украины
"Наглые" заявления Киева в адрес Будапешта по газовому контракту с Россией могут стоить Украине членства в НАТО, а также оставить вовсе без союзников. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко изданию "Главред". Он отметил, что такое обращение к Еврокомиссии может поставить крест на всех "европейских перспективах" страны.
"Венгрия является членом НАТО, ЕС. При рассмотрении вопросов о дальнейшей интеграции Украины в НАТО и Евросоюз голос Венгрии будет чрезвычайно важным", — отметил Бондаренко.
Он назвал действия Киева наглыми, так как все государства имеют суверенное право заключать договоры исходя из собственных национальных и экономических интересов. И Венгрия при этом абсолютно не должна думать об Украине. Последней же, по мнению обозревателя, нужно перестать надеяться, что кто-то сделает ей подарок.
"Чем больше Украина будет кричать о том, что Венгрия — это марионетка России, тем хуже ей от этого будет. Вместо того чтобы нормализовать отношения и понять, что есть вещи, которые могут быть неприятными и болезненными, но на которые мы не имеем влияния, Украина просто начинает поучать весь мир", — отметил Бондаренко.
"Шайка безграмотных политиков у власти": Бывшему вице-премьеру Украины стало стыдно из-за нападок Киева на Венгрию
Ранее Лайф сообщал, что вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. Украина "обиделась" на Будапешт и пригрозила отвечать "соответствующе". Тот в долгу не остался.
Компания MVM CEEnergy Ltd 27 сентября подписала с "Газпромом" контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива на 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год поступит через Сербию и один миллиард — через Австрию. Соглашение действует до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на Венгрию из-за этого решения.
Комментариев: 0