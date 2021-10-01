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На Сахалине в бухту вылились нефтепродукты из старого судна

В краевом правительстве рассказали, что это случилось во время распиливания каркаса.

1 октября, 02:17

Фото © Pixabay

На Сахалине в Анивском заливе произошёл разлив нефтепродуктов. Как сообщает региональное правительство, загрязнение распространилось на десять тысяч квадратных метров.

"Подрядной организацией проводились работы по распиловке старых судов, при распиле судна произошёл разлив нефтепродуктов в акваторию бухты (Анивский залив) на площади 10 000 кв. м", говорится в сообщении правительства, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Там уточнили, что нефтепродукты в открытое море не попали. Для ликвидации последствий аварии привлечено 15 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и одна единица техники.

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Напомним, в начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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