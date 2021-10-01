На Сахалине в бухту вылились нефтепродукты из старого судна
В краевом правительстве рассказали, что это случилось во время распиливания каркаса.
Фото © Pixabay
На Сахалине в Анивском заливе произошёл разлив нефтепродуктов. Как сообщает региональное правительство, загрязнение распространилось на десять тысяч квадратных метров.
"Подрядной организацией проводились работы по распиловке старых судов, при распиле судна произошёл разлив нефтепродуктов в акваторию бухты (Анивский залив) на площади 10 000 кв. м", — говорится в сообщении правительства, опубликованном в официальном Telegram-канале.
Там уточнили, что нефтепродукты в открытое море не попали. Для ликвидации последствий аварии привлечено 15 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и одна единица техники.
Напомним, в начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.
Комментариев: 0