Грузовой корабль Dragon приводнился в океане недалеко от Флориды
Отстыковка от Международной космической станции произошла ранее в четверг в автоматическом режиме.
Фото © Twitter / SpaceX
Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX совершил посадку на воду в Атлантическом океане. Как говорится в официальном аккаунте компании в "Твиттере", место посадки находится недалеко от побережья штата Флорида.
Посадка была произведена в 22:59 по времени Восточного побережья США (05:59 мск пятницы). Грузовик вернулся из полёта, в рамках которого доставил на МКС оборудование для проведения научных экспериментов. Кроме того, он отвёз на борт материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.
И вернулся Dragon не пустым — привёз порядка 2,9 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов.
"После того как команда спасателей SpaceX извлечёт Dragon, важные научные данные на борту космического корабля будут доставлены на вертолёте в НАСА и предоставлены исследователям", — сообщила SpaceX в своём аккаунте в "Твиттере".
Ранее стало известно, что после 2023 года два туриста могут отправиться на МКС на российском космическом корабле "Союз". Сейчас готовится подписание договора.
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