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Грузовой корабль Dragon приводнился в океане недалеко от Флориды

Отстыковка от Международной космической станции произошла ранее в четверг в автоматическом режиме.

1 октября, 03:21
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SpaceX" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SpaceX</a></p>

Фото © Twitter / SpaceX

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX совершил посадку на воду в Атлантическом океане. Как говорится в официальном аккаунте компании в "Твиттере", место посадки находится недалеко от побережья штата Флорида.

Посадка была произведена в 22:59 по времени Восточного побережья США (05:59 мск пятницы). Грузовик вернулся из полёта, в рамках которого доставил на МКС оборудование для проведения научных экспериментов. Кроме того, он отвёз на борт материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.

И вернулся Dragon не пустым — привёз порядка 2,9 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов.

"После того как команда спасателей SpaceX извлечёт Dragon, важные научные данные на борту космического корабля будут доставлены на вертолёте в НАСА и предоставлены исследователям", сообщила SpaceX в своём аккаунте в "Твиттере".

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Ранее стало известно, что после 2023 года два туриста могут отправиться на МКС на российском космическом корабле "Союз". Сейчас готовится подписание договора.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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