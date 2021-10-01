Грузовой корабль Dragon приводнился в океане недалеко от Флориды

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX совершил посадку на воду в Атлантическом океане. Как говорится в официальном аккаунте компании в "Твиттере", место посадки находится недалеко от побережья штата Флорида.

Посадка была произведена в 22:59 по времени Восточного побережья США (05:59 мск пятницы). Грузовик вернулся из полёта, в рамках которого доставил на МКС оборудование для проведения научных экспериментов. Кроме того, он отвёз на борт материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.

И вернулся Dragon не пустым — привёз порядка 2,9 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов.

"После того как команда спасателей SpaceX извлечёт Dragon, важные научные данные на борту космического корабля будут доставлены на вертолёте в НАСА и предоставлены исследователям", — сообщила SpaceX в своём аккаунте в "Твиттере".