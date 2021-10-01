ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с подлодками
Глава австралийского Минторга выразил надежду, что что речь идёт о переносе, а не об отмене.
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Очередной раунд торговых переговоров между Европой и Австралией ЕС откладывает на фоне скандала с подлодками, сообщает газета Australian Financial Review. 12-й по счёту этап диалога между Брюсселем и Канберрой должен был состояться в октябре.
По материалам издания, источники в Еврокомиссии сообщили, что из-за ряда нерешённых вопросов намеченных переговоров не будет. Они могут состояться через месяц. Один из наблюдателей, близкий к переговорному процессу, подтвердил, что причина кроется в сделке Австралии с Великобританией и США в области обороны и безопасности — AUKUS.
Глава австралийского Минторга Дэн Техан, прибывший в Европу специально для обсуждения предстоящих консультаций с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом, заявил, что будет исходить из того, что речь идёт о переносе переговоров, а не об их отмене. Также издание отмечает, что у министра всё ещё не согласована встреча с французским коллегой Франком Ристером. А между тем визит в Париж намечен на следующую неделю. Встречу с Теханом отменил союз французских предпринимателей MEDEF.
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину и сообщил, что Париж отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры для консультаций.
Комментариев: 1
Ну все, Австралия показала себя ненадежным "партнером", как собственно и Франция. Солидарность она такая, кенкурятникам привет)))....