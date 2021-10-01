ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с подлодками

Очередной раунд торговых переговоров между Европой и Австралией ЕС откладывает на фоне скандала с подлодками, сообщает газета Australian Financial Review. 12-й по счёту этап диалога между Брюсселем и Канберрой должен был состояться в октябре.

По материалам издания, источники в Еврокомиссии сообщили, что из-за ряда нерешённых вопросов намеченных переговоров не будет. Они могут состояться через месяц. Один из наблюдателей, близкий к переговорному процессу, подтвердил, что причина кроется в сделке Австралии с Великобританией и США в области обороны и безопасности — AUKUS.