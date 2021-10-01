В Находке у школы заметили неизвестного с ружьём

В Приморском крае в городе Находка сотрудники полиции и Росгвардии отправлены в район 18-й школы. Дети сообщили, что рядом с учебным заведением видели человека с ружьём. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации портала otvprim.ru, неизвестный достал оружие из портфеля. У здания школы сейчас несколько машин правоохранительных органов, детей отпускают только при визите родителей. Информацию о подтягивании силовиков к школе подтверждает и телеканал "Вести Приморье".