В Находке у школы заметили неизвестного с ружьём
К учебному заведению были отправлены сотрудники правоохранительных органов, которые проверяют информацию от детей.
Фото © Агентство "Москва"
В Приморском крае в городе Находка сотрудники полиции и Росгвардии отправлены в район 18-й школы. Дети сообщили, что рядом с учебным заведением видели человека с ружьём. Об этом сообщают местные СМИ.
По информации портала otvprim.ru, неизвестный достал оружие из портфеля. У здания школы сейчас несколько машин правоохранительных органов, детей отпускают только при визите родителей. Информацию о подтягивании силовиков к школе подтверждает и телеканал "Вести Приморье".
Ранее Лайф рассказывал про случай в Свердловской области, где в одной из школ якобы заметили вооружённого мужчину. СМИ сообщали, что злоумышленника задержали до того, как он открыл огонь, однако позже стало известно, что всё это была заранее спланированная тренировка правоохранителей.
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