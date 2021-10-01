На Украине придумали, как ударить по "Газпрому" и поскорее вступить в ЕС
По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, сейчас главное — не прозевать выпавший в энергетике шанс.
Фото © Facebook / Дмитрий Кулеба
Киеву может удаться занять место России в энергетических отношениях с Германией и получить серьёзный инструмент для вступления в ЕС с помощью развития водородной энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил уверенность в том, что изменить баланс сил в Европе стране вполне под силу.
"Из всех перспектив развитие водородной энергетики на Украине является не просто источником создания альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен кардинально изменить расклад сил и силу альянсов на европейском континенте", — сказал Кулеба во время брифинга.
По мнению Кулебы, план по поставкам водорода с Украины в страны Евросоюза — это большой политический проект, который может стать ещё и мощным инструментом для вступления страны в ЕС.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине придумали способ "победить" "Газпром" и "Северный поток – 2". При этом в Киеве пожаловались на поведение Германии, так как в Берлине якобы игнорируют "угрозу".
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