На Украине придумали, как ударить по "Газпрому" и поскорее вступить в ЕС

Киеву может удаться занять место России в энергетических отношениях с Германией и получить серьёзный инструмент для вступления в ЕС с помощью развития водородной энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил уверенность в том, что изменить баланс сил в Европе стране вполне под силу.

"Из всех перспектив развитие водородной энергетики на Украине является не просто источником создания альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен кардинально изменить расклад сил и силу альянсов на европейском континенте", — сказал Кулеба во время брифинга.

По мнению Кулебы, план по поставкам водорода с Украины в страны Евросоюза — это большой политический проект, который может стать ещё и мощным инструментом для вступления страны в ЕС.