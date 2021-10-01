В Киеве указали на ошибку Зеленского, грозящую "финансовым бедствием"

Отказавшись заключить прямой контракт на поставки газа из России, президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку. Так считает бывший депутат Рады Евгений Мураев. Экс-парламентарий отмечает, что российское руководство продолжает "давать посылы" об открытости к поставкам голубого топлива для Киева, но украинский лидер игнорирует эти сигналы.

"Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов", — высказался Мураев в эфире телеканала "Наш".

Как отмечает бывший депутат, теперь это проблема украинской власти, которой придётся занимать где-то деньги. Однако Киеву сейчас будет трудно найти кредиторов из-за сложившейся репутации, гласящей, что "народ Украины может вывалить на улицу". А за высокие цены, по мнению политика, придётся всё же отвечать Зеленскому.

"Это преступление. Безопасность жизнедеятельности — это ответственность правительства. Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования. Если оно, чтобы получить индульгенцию на какие-то действия или в результате ошибки, приводит к тому, что кто-то замерзает, оно совершает преступление", — подчеркнул политик.