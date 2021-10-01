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В Киеве указали на ошибку Зеленского, грозящую "финансовым бедствием"

Бывший депутат Рады высказал мнение, что украинскому лидеру придётся отвечать за рост цен на газ. В денежном выражении цена его промаха — не один миллиард долларов.

1 октября, 04:03
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/tarifi-ne-zrostatimut-popri-bud-yaki-rinkovi-kolivannya-prez-70861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Фото © Офис президента Украины

Отказавшись заключить прямой контракт на поставки газа из России, президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку. Так считает бывший депутат Рады Евгений Мураев. Экс-парламентарий отмечает, что российское руководство продолжает "давать посылы" об открытости к поставкам голубого топлива для Киева, но украинский лидер игнорирует эти сигналы.

"Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов", — высказался Мураев в эфире телеканала "Наш".

Как отмечает бывший депутат, теперь это проблема украинской власти, которой придётся занимать где-то деньги. Однако Киеву сейчас будет трудно найти кредиторов из-за сложившейся репутации, гласящей, что "народ Украины может вывалить на улицу". А за высокие цены, по мнению политика, придётся всё же отвечать Зеленскому.

"Это преступление. Безопасность жизнедеятельности — это ответственность правительства. Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования. Если оно, чтобы получить индульгенцию на какие-то действия или в результате ошибки, приводит к тому, что кто-то замерзает, оно совершает преступление", — подчеркнул политик.

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Ранее Лайф сообщал, что Мураев заявил о риске для Украины не пережить зиму без российского газа. Он уверен, что за проигрыш всех, "кто занимается популизмом", заплатят обычные граждане.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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