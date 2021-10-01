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Украинец попытался сжечь себя в офисе Зеленского

Чем он руководствовался, пока не сообщается. Смерть визитёра смогли предотвратить.

1 октября, 03:50
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/MunicipalnaVarta" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Муніципальна Варта Києва</a></p>

Фото © Telegram / Муніципальна Варта Києва

В центре Киева мужчина с пакетом поджёг себя прямо в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в "Муниципальной охране", сотрудники которой и предотвратили трагические последствия инцидента.

"В здании Офиса президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Муниципальной охраны".

Там не уточнили, какие цели преследовал мужчина. Однако известно, что он не получил существенных травм.

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А недавно на Алтае подросток едва не сгорел заживо, когда его "в шутку" поджёг приятель. Несовершеннолетний из шалости облил товарища бензином, а когда поднёс спичку к одежде сверстника, та мгновенно вспыхнула.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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