Украинец попытался сжечь себя в офисе Зеленского

В центре Киева мужчина с пакетом поджёг себя прямо в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в "Муниципальной охране", сотрудники которой и предотвратили трагические последствия инцидента.

"В здании Офиса президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Муниципальной охраны".

Там не уточнили, какие цели преследовал мужчина. Однако известно, что он не получил существенных травм.