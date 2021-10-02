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Одетый как ниндзя американец с катаной атаковал спецназовцев

"Элитного воина" успокоил только электрошокер. Злоумышленник доставлен в изолятор, а травмированные бойцы — в больницу.

2 октября, 03:51
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/KernCoSheriff/status/1444010930950402052/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><code>О</code>фис шерифа округа Керн</a></p>

Фото © Twitter / Офис шерифа округа Керн

Дерзкое нападение на сотрудников отряда специального назначения совершил в США мужчина в костюме ниндзя. Вооружённый самурайским мечом был задержан полицией штата на аэродроме Иньокерн под Лос-Анджелесом.

"Подозреваемый напал на жертву с мечом и бросил камень в окно ангара, попав ещё одному пострадавшему в голову", — говорится в сообщении офиса шерифа округа Керн.

Нападавшим оказался некий 35-летний Джино Ривера. "Элитный воин" размахивал перед полицейскими мечом и в ходе задержания. Лишь электрошокер убедил лжениндзя бросить оружие. Как говорится в сообщениях полиции, мужчину поместили в изолятор по обвинениям в попытке убийства, вооружённом нападении и использовании оружия с намерением оказать сопротивление или предотвратить арест. Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Их количество и характер травм не указываются.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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