Одетый как ниндзя американец с катаной атаковал спецназовцев

Дерзкое нападение на сотрудников отряда специального назначения совершил в США мужчина в костюме ниндзя. Вооружённый самурайским мечом был задержан полицией штата на аэродроме Иньокерн под Лос-Анджелесом.

"Подозреваемый напал на жертву с мечом и бросил камень в окно ангара, попав ещё одному пострадавшему в голову", — говорится в сообщении офиса шерифа округа Керн.

Нападавшим оказался некий 35-летний Джино Ривера. "Элитный воин" размахивал перед полицейскими мечом и в ходе задержания. Лишь электрошокер убедил лжениндзя бросить оружие. Как говорится в сообщениях полиции, мужчину поместили в изолятор по обвинениям в попытке убийства, вооружённом нападении и использовании оружия с намерением оказать сопротивление или предотвратить арест. Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Их количество и характер травм не указываются.