Юрист рассказал водителям, что делать, если забыли дома права

Если во время общения с инспекторами ДПС выяснилось, что водитель забыл права дома, ему прежде всего стоит попытаться объяснить ситуацию. Такой совет дал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Тем более что можно отделаться предупреждением. Правда, за рулём уехать не получится — права придётся так или иначе предъявить.

"Например, кто-то может привезти вам документ к месту проверки или же другой человек с соответствующими правами и страховкой продолжит путь в качестве водителя", — объясняет адвокат в интервью агентству "Прайм".

Возможно и наказание — штраф 500 рублей. Машину эвакуируют на штрафстоянку едва ли. Такое правонарушение не является основанием для задержания личного транспортного средства.

