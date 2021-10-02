В Госдепе отреагировали на задержание Саакашвили в Грузии

Власти США осведомлены о задержании в Грузии экс-президента республики Михаила Саакашвили и внимательно следят за развитием ситуации. Об этом заявили в Госдепе.

"Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили в соответствии с законами Грузии и международными обязательствами Грузии по правам человека", — сказал представитель Госдепартамента РИА "Новости".

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Госдеп США вызвать посла Грузии на фоне решения о задержании Саакашвили, дипломат сказал: "Мы не комментируем частные встречи".

О задержании Саакашвили 1 октября объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси. Саакашвили уже объявил голодовку. Опальный экс-президент среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является.