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В Госдепе отреагировали на задержание Саакашвили в Грузии

В американском внешнеполитическом ведомстве сказали, что пристально следят за развитием событий.

2 октября, 03:13
<p>Фото © Instagram / Михаил Саакашвили </p>

Фото © Instagram / Михаил Саакашвили

Власти США осведомлены о задержании в Грузии экс-президента республики Михаила Саакашвили и внимательно следят за развитием ситуации. Об этом заявили в Госдепе.

"Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили в соответствии с законами Грузии и международными обязательствами Грузии по правам человека", — сказал представитель Госдепартамента РИА "Новости".

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Госдеп США вызвать посла Грузии на фоне решения о задержании Саакашвили, дипломат сказал: "Мы не комментируем частные встречи".

Кремлю неинтересна судьба Саакашвили, заявил Песков

Кремлю неинтересна судьба Саакашвили, заявил Песков

О задержании Саакашвили 1 октября объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси. Саакашвили уже объявил голодовку. Опальный экс-президент среди прочего требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является.

Лайф сообщал, что посла Грузии вызвали в МИД Украины. За ситуацией внимательно следят и в офисе лидера Незалежной Владимира Зеленского.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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