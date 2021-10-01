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Посла Грузии вызвали в МИД Украины в связи с задержанием Саакашвили

За ситуацией внимательно следят в офисе лидера Незалежной Владимира Зеленского. Посольство Украины в Грузии не получало официальной информации о задержании политика.

1 октября, 17:33
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Грузинский посол в Киеве Теймураз Шарашенидзе вызван в Министерство иностранных дел Украины в связи с задержанием в Тбилиси гражданина Незалежной Михаила Саакашвили. Об этом заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"В МИД приглашён руководитель Посольства Грузии для получения информации", — указал он в эфире телеканала "Украина 24".

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Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из них его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко со скандалом был выслан из страны. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Лишь в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.

В наручниках и с улыбкой: Появились первые кадры с задержанным в Грузии Саакашвили

В наручниках и с улыбкой: Появились первые кадры с задержанным в Грузии Саакашвили

О задержании Саакашвили сегодня объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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