Гостей венчания наследника Романовых уличили в нарушении масочного режима

В ходе венчания наследника династии Романовых Георгия Романова и итальянки Ребекки Беттарини в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге гости нарушили масочный режим и не соблюдали социальную дистанцию. Об этом сообщает телеграм-канал "Подъём".

"Мы на входе всех предупреждали, измеряли температуру. Но мы не организаторы, мы только предоставляли площадку, и мероприятие было не музейное, а церковное", — сказали сотрудники собора.

Однако, по словам представителя Российского императорского дома Александра Закатова, все гости до мероприятия сдали ПЦР-тесты на коронавирус.

"Если человек здоров, или у него есть прививка, или он переболел и имеет высокий уровень антител, это было проверено заранее, то те люди, которые не представляли опасности, были без масок", — заявил Закатов.