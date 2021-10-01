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Гостей венчания наследника Романовых уличили в нарушении масочного режима

Участники торжества до церемонии сдали ПЦР-тесты на коронавирус, заверил представитель Российского императорского дома.

1 октября, 17:26
<p>Фото ©<a href="https://www.instagram.com/p/CUfJL46oRKy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Instagram/grand_duke_geo</a></p>

Фото © Instagram/grand_duke_geo

В ходе венчания наследника династии Романовых Георгия Романова и итальянки Ребекки Беттарини в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге гости нарушили масочный режим и не соблюдали социальную дистанцию. Об этом сообщает телеграм-канал "Подъём".

"Мы на входе всех предупреждали, измеряли температуру. Но мы не организаторы, мы только предоставляли площадку, и мероприятие было не музейное, а церковное", — сказали сотрудники собора.

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Однако, по словам представителя Российского императорского дома Александра Закатова, все гости до мероприятия сдали ПЦР-тесты на коронавирус.

"Если человек здоров, или у него есть прививка, или он переболел и имеет высокий уровень антител, это было проверено заранее, то те люди, которые не представляли опасности, были без масок", — заявил Закатов.

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Ранее протоиерей епархии Петербурга назвал историческим венчание наследника Романовых. Церемония прошла в Исаакиевском соборе в присутствии 1,5 тысячи гостей со всего мира, среди которых были замечены представители монарших семей из разных стран.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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