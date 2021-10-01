В наручниках и с улыбкой: Появились первые кадры с задержанным в Грузии Саакашвили
Сотрудники полиции завели политика в здание Руставской тюрьмы неподалёку от Тбилиси. Туда уже прибыл местный омбудсмен.
Скриншот видео © Tvpirveli.ge
Грузинские СМИ показали кадры с задержанным и улыбающимся Саакашвили. Видео © Tvpirveli.ge
Грузинский телеканал "Пирвели" показал кадры с задержанным на родине бывшим президентом Михаилом Саакашвили. На них политика ведут в наручниках правоохранители в здание тюрьмы в Рустави.
При этом сам Саакашвили, несмотря на происходящее, широко улыбается. По данным телеканала, задержали экс-лидера в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси.
Напомним, о задержании Михаила Саакашвили на родине объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Бывшему президенту грозит не менее девяти лет тюрьмы.
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