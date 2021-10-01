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В наручниках и с улыбкой: Появились первые кадры с задержанным в Грузии Саакашвили

Сотрудники полиции завели политика в здание Руставской тюрьмы неподалёку от Тбилиси. Туда уже прибыл местный омбудсмен.

1 октября, 17:17
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Скриншот видео © Tvpirveli.ge

Грузинские СМИ показали кадры с задержанным и улыбающимся Саакашвили. Видео © Tvpirveli.ge

Грузинский телеканал "Пирвели" показал кадры с задержанным на родине бывшим президентом Михаилом Саакашвили. На них политика ведут в наручниках правоохранители в здание тюрьмы в Рустави.

При этом сам Саакашвили, несмотря на происходящее, широко улыбается. По данным телеканала, задержали экс-лидера в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси.

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Напомним, о задержании Михаила Саакашвили на родине объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Бывшему президенту грозит не менее девяти лет тюрьмы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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