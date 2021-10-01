Грузинский телеканал "Пирвели" показал кадры с задержанным на родине бывшим президентом Михаилом Саакашвили. На них политика ведут в наручниках правоохранители в здание тюрьмы в Рустави.

При этом сам Саакашвили, несмотря на происходящее, широко улыбается. По данным телеканала, задержали экс-лидера в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси.