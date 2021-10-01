Адвокат Саакашвили пожаловался, что не может с ним связаться
По мнению правозащитника, задержание экс-президента не имеет отношения к закону и правосудию. "Это всё политический маскарад", — сказал он.
Фото © ТАСС / Zuma / Serg Glovny
Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая пока не смог связаться со своим подзащитным. Об этом он сообщил в беседе со "Sputnik-Грузия".
"У меня нет никакой конкретной информации, хотя по закону мне должны были сообщить об этом… Мы пытаемся связаться с МВД Грузии, прокуратурой и пенитенциарной системой, но пока не получили ответа", — пожаловался он.
Басилая отметил, что задержание Саакашвили не имеет ничего общего с уголовным делопроизводством.
"Это всё политический маскарад", — сказал защитник.
Напомним, что о задержании Саакашвили сегодня объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси.
На родине Саакашвили грозит не менее девяти лет тюрьмы. 53-летний политик заочно осуждён по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорён к шести годам лишения свободы, по второму — к трём. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, но приговоры пока не вынесены.
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