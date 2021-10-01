Адвокат Саакашвили пожаловался, что не может с ним связаться

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая пока не смог связаться со своим подзащитным. Об этом он сообщил в беседе со "Sputnik-Грузия".

"У меня нет никакой конкретной информации, хотя по закону мне должны были сообщить об этом… Мы пытаемся связаться с МВД Грузии, прокуратурой и пенитенциарной системой, но пока не получили ответа", — пожаловался он.

Басилая отметил, что задержание Саакашвили не имеет ничего общего с уголовным делопроизводством.

"Это всё политический маскарад", — сказал защитник.

Напомним, что о задержании Саакашвили сегодня объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Политик находится в тюрьме города Рустави, расположенного в нескольких десятках километров от Тбилиси.

