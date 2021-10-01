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Саакашвили задержали в Грузии

Политика поместили в следственный изолятор. Ранее сам экс-лидер хвастался, что прибыл в Батуми, и призывал народ 3 октября выйти на улицы для защиты результатов выборов.

1 октября, 15:52
<p>Фото © ТАСС/Zuma/Jaap Arriens</p>

Фото © ТАСС/Zuma/Jaap Arriens

В Грузии задержали бывшего президента Михаила Саакашвили, который ранее сегодня сообщил о возвращении на родину. Об этом в ходе брифинга рассказал премьер Ираклий Гарибашвили.

"Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан", — указал Гарибашвили.

По словам главы кабмина, политик помещён в пенитенциарное учреждение. Подробности задержания Саакашвили не приводятся.

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Ранее сегодня Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет. При этом в грузинском МВД указывали, что госграницу политик не пересекал.

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Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по некоторым из которых его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017-м указом тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко со скандалом был выслан из страны. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019-м занявший пост президента Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул Саакашвили гражданство. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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