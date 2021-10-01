В Европе призвали не церемониться с Россией и пообещали проблемы

Европе необходимо занять "жёсткую позицию потребителей" в вопросах цен на газ. Об этом заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка в беседе с "Радиожурналом".

"Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся", — сказал дипломат.