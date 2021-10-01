В Европе призвали не церемониться с Россией и пообещали проблемы
Отмечается, что причиной кризиса в ЕС стала неготовность стран-поставщиков к тому, что Брюссель намерен полностью перейти на зелёную энергетику.
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Европе необходимо занять "жёсткую позицию потребителей" в вопросах цен на газ. Об этом заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка в беседе с "Радиожурналом".
"Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся", — сказал дипломат.
Он отметил, что Евросоюз должен перестать "церемониться" с Москвой и вести себя сообразно своим "размерам, влиянию и богатству". По мнению Бартушки, причиной кризиса в Европе стала неготовность стран-поставщиков к тому, что ЕС намерен полностью перейти на зелёную энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа.
Ранее Лайф рассказывал, что с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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