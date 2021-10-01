"Газпром" начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку"

Это стало возможным благодаря строительству магистрального газопровода на венгерской территории и завершению расширения национальных газотранспортных систем Болгарии и Сербии.

"Газпром" сообщил о начале поставок газа в Венгрию и Хорватию через "Турецкий поток". Об этом говорится в записи на сайте компании.

"Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод "Турецкий поток" и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии", — сказано в релизе "Газпрома".