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"Газпром" начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку"

Это стало возможным благодаря строительству магистрального газопровода на венгерской территории и завершению расширения национальных газотранспортных систем Болгарии и Сербии.

1 октября, 15:04
<p>Фото © <a href="https://www.turkstream.info/press/gallery/#completion-offshore-construction-1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Turkstream.info</a></p>

Фото © Turkstream.info

"Газпром" сообщил о начале поставок газа в Венгрию и Хорватию через "Турецкий поток". Об этом говорится в записи на сайте компании.

"Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод "Турецкий поток" и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии", — сказано в релизе "Газпрома".

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Также отмечается, что поставки стали возможны благодаря новому магистральному газопроводу компании FGSZ Ltd. на венгерской территории и завершению расширения национальных газотранспортных систем Болгарии и Сербии, где операторы ввели компрессорные станции.

Напомним, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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