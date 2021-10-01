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Премьер Венгрии призвал не связывать политическую критику с поставками энергоресурсов

Председатель правительства отметил, что Будапешту было необходимо заключить сделку с Россией по голубому топливу.

1 октября, 12:12
<p>Виктор Орбан. Фото © ТАСС/EPA</p>

Виктор Орбан. Фото © ТАСС/EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не связывать политическую критику и поставку энергоресурсов. Об этом говорится в сообщении на портале правительственной канцелярии страны.

"Политическую критику не нужно связывать с поставками энергоресурсов", — сказал Орбан.

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Глава кабмина добавил, что Венгрия "должна была заключить сделку с россиянами" на поставку газа. Премьер также подчеркнул, что на сегодняшний день цены на голубое топливо и электроэнергию в Венгрии одни из самых низких в ЕС.

Напомним, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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