Премьер Венгрии призвал не связывать политическую критику с поставками энергоресурсов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не связывать политическую критику и поставку энергоресурсов. Об этом говорится в сообщении на портале правительственной канцелярии страны.

"Политическую критику не нужно связывать с поставками энергоресурсов", — сказал Орбан.

Глава кабмина добавил, что Венгрия "должна была заключить сделку с россиянами" на поставку газа. Премьер также подчеркнул, что на сегодняшний день цены на голубое топливо и электроэнергию в Венгрии одни из самых низких в ЕС.