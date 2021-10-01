Путин освободил Васильева от должности советника президента

Это решение принято в связи с его избранием в Государственную думу. Первое заседание нового созыва нижней палаты парламента намечено на 12 октября.

Советник президента России Владимир Васильев освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал глава государства Владимир Путин.

"Освободить Васильева Владимира Абдуалиевича от должности советника президента РФ в связи с его избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва", — говорится в документе.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.