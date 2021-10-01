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Путин освободил Васильева от должности советника президента

Это решение принято в связи с его избранием в Государственную думу. Первое заседание нового созыва нижней палаты парламента намечено на 12 октября.

1 октября, 12:09
<p>Владимир Васильев. Фото © Kremlin.ru</p>

Владимир Васильев. Фото © Kremlin.ru

Советник президента России Владимир Васильев освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал глава государства Владимир Путин.

"Освободить Васильева Владимира Абдуалиевича от должности советника президента РФ в связи с его избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва", — говорится в документе.

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Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, первое заседание нового созыва Госдумы состоится 12 октября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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