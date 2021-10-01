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Глава Кузбасса рассказал об открывших лыжный сезон в Шерегеше фрирайдерах

Губернатор Цивилёв отметил, что строительство аэропорта рядом с курортом позволит претендовать на вхождение в топ лучших мест для горнолыжного отдыха в мире.

1 октября, 11:58

Фото © Pexels

Глава Кузбасса рассказал об "открывших" лыжный сезон в Шерегеше фрирайдерах. Видео © LIFE

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал, что уже с 27 сентября на горнолыжном курорте Шерегеш начали кататься фрирайдеры, так как погодой созданы все условия для комфортного катания. Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Шерегеш, наш курорт, вошёл в национальный проект. У нас уже 27 сентября на лыжах начали кататься. Конечно, это не открытие сезона, но, по оценке всех экспертов, за сентябрь у нас продаж на этот сезон больше, чем в Сочи", — отметил Цивилёв.

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При этом он добавил, что добираться до курорта не очень удобно — ближайший аэропорт находится в городе Новокузнецке за 180 километров. Губернатор отметил, что власти строили различные схемы подъезда к Шерегешу, однако по железной дороге выходит очень долго, а на автобусе или автомобиле ещё и опасно.

"Если мы построим аэропорт прямо в Шерегеше — мы выбрали площадку в семи километрах от горы, причём у нас есть инвестор, кто построит терминал, — мы, область, готовы подвести дороги и все коммуникации. Но нужна взлётно-посадочная полоса", — сказал Цивилёв.

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Он обратился к Путину с просьбой поддержать инициативу, так как это позволит Шерегешу претендовать на вхождение в топ лучших горнолыжных курортов мира. По его словам, строительство полосы обойдётся примерно в 2,8 миллиарда рублей.

Напомним, 26 сентября Кемерово и Новосибирск засыпал первый снег. В административном центре Кузбасса осадков выпало столько, что от тяжести начали ломаться деревья.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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