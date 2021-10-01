Автора скандальной фотосессии на фоне храма арестовали на 10 суток, после чего депортируют из России

Блогера Руслана (настоящее имя Музаффар) Бобиева арестовали на десять суток, после чего депортируют из России. Такой вердикт вынес в пятницу Замоскворецкий суд Москвы. К тому же любителю пикантных фотосессий на фоне храма Василия Блаженного в центре столицы придётся выплатить штраф в пять тысяч рублей. После отбытия административного ареста Бобиева вышлют на родину — в Таджикистан.