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Автора скандальной фотосессии на фоне храма арестовали на 10 суток, после чего депортируют из России

Кроме того, тиктокер Руслан Бобиев выплатит штраф в пять тысяч рублей. Затем его вышлют в родной Таджикистан.

1 октября, 11:39
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<p>Тиктокер Руслан Бобиев </p><p>Фото © Пресс-служба Замоскворецкого суда</p>

Тиктокер Руслан Бобиев

Фото © Пресс-служба Замоскворецкого суда

Блогера Руслана (настоящее имя Музаффар) Бобиева арестовали на десять суток, после чего депортируют из России. Такой вердикт вынес в пятницу Замоскворецкий суд Москвы. К тому же любителю пикантных фотосессий на фоне храма Василия Блаженного в центре столицы придётся выплатить штраф в пять тысяч рублей. После отбытия административного ареста Бобиева вышлют на родину — в Таджикистан.

Кроме того, по данным Лайфа, десять суток ареста получила блогерша Ася Акимова, которая тоже приняла участие в скандальной фотосессии в полицейской форме.

"Просто депортируйте меня": Автор аморального фото на фоне храма Василия Блаженного попросился обратно в Таджикистан

"Просто депортируйте меня": Автор аморального фото на фоне храма Василия Блаженного попросился обратно в Таджикистан

Напомним, Руслана Бобиева и Асю Акимову задержали в Москве после того, как они устроили пикантную съёмку на фоне храма. При этом блогерша в комментарии Лайфу оправдывалась за произошедшее и заверяла, что готова общаться с правоохранителями.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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