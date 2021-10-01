Путин назначил проведение первого заседания Госдумы нового созыва на 12 октября

Полномочия парламентариев прошлого, VII созыва прекращаются с момента начала работы нового.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы РФ VIII созыва. Согласно конституции страны, оно проходит на тридцатый день после избрания. При этом президентским указом мероприятие может быть созвано раньше этого срока.

"Созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 12 октября 2021 года в 10 часов", — сказано в указе российского лидера, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, что трёхдневное голосование на выборах в Госдуму завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Одномандатников регистрируют депутатами окружные избиркомы.