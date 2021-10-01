Honda разработает аэротакси и многоразовую ракету

Что касаемо ракет, в настоящий момент уже проходят испытания двигателей. По задумке, после вывода спутников ракета возвращается обратно для следующего запуска, что снизит затраты. В ракете также задействуют новые облегчённые материалы, которые смогут увеличить эффективность использования топлива. Предполагается, что испытают новинку к 2029 году.

А конвертоплан, который корпорация собирается разработать к 2025 году и начать предлагать на рынке с 2030-го, совместит в себе функции вертолёта и самолёта. Так, он сможет подниматься вверх при взлёте и для этого не понадобятся специализированные аэродромы. Аэротакси от Honda Motor будет создано для осуществления пассажирского сервиса в больших городах. В нём будет четыре места, с его помощью люди смогут переместиться в другую зону на скорости до 250 км/ч. Дальность полёта такого самолёта без дозаправки — 400 километров. Для взлётов и посадок будут использоваться крыши высотных зданий.