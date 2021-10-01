Honda разработает аэротакси и многоразовую ракету
К 2030 году эти проекты уже пройдут испытания и даже смогут порадовать покупателей на рынке.
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Крупный японский автопроизводитель Honda Motor начал разрабатывать ракеты многоразового использования для коммерческого запуска спутников на орбиты, находящиеся на высоте до 2000 километров. Также автомобилестроительная корпорация решила создать аэротакси, которое совместит функции самолёта и вертолёта. Об этом сообщает газета Yomiuri.
Что касаемо ракет, в настоящий момент уже проходят испытания двигателей. По задумке, после вывода спутников ракета возвращается обратно для следующего запуска, что снизит затраты. В ракете также задействуют новые облегчённые материалы, которые смогут увеличить эффективность использования топлива. Предполагается, что испытают новинку к 2029 году.
А конвертоплан, который корпорация собирается разработать к 2025 году и начать предлагать на рынке с 2030-го, совместит в себе функции вертолёта и самолёта. Так, он сможет подниматься вверх при взлёте и для этого не понадобятся специализированные аэродромы. Аэротакси от Honda Motor будет создано для осуществления пассажирского сервиса в больших городах. В нём будет четыре места, с его помощью люди смогут переместиться в другую зону на скорости до 250 км/ч. Дальность полёта такого самолёта без дозаправки — 400 километров. Для взлётов и посадок будут использоваться крыши высотных зданий.
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