"Нафтогаз" признал право "Газпрома" прекратить транзит через территорию Украины

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" имеет полное право прекращать физический транзит природного газа через территорию Украины. Данная мера предусмотрена действующим транзитным контрактом, уточнил он.

"Газпром" имеет такое право по контракту — не поставки газа для транзита через резервированную мощность, а оплата этих мощностей. Принцип "качай или плати", — написал Витренко в Facebook, комментируя сообщения о том, что российская сторона прекратила поставки в Венгрию через украинскую ГТС.

По мнению главы "Нафтогаза", эта ситуация — наглядная демонстрация того, что якобы будет происходить после запуска "Северного потока – 2", если Россия не разблокирует транзит через Украину для других стран.