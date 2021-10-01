"Нафтогаз" признал право "Газпрома" прекратить транзит через территорию Украины
По словам главы компании Юрия Витренко, это действительно предусмотрено действующим договором. С другой стороны, по мнению Киева, Россия использовала это "как оружие".
Фото © ТАСС / Максим Никитин
Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" имеет полное право прекращать физический транзит природного газа через территорию Украины. Данная мера предусмотрена действующим транзитным контрактом, уточнил он.
"Газпром" имеет такое право по контракту — не поставки газа для транзита через резервированную мощность, а оплата этих мощностей. Принцип "качай или плати", — написал Витренко в Facebook, комментируя сообщения о том, что российская сторона прекратила поставки в Венгрию через украинскую ГТС.
По мнению главы "Нафтогаза", эта ситуация — наглядная демонстрация того, что якобы будет происходить после запуска "Северного потока – 2", если Россия не разблокирует транзит через Украину для других стран.
"Это, очевидно, использование газа как оружия", — считает он.
Напомним, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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