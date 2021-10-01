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Песков: Россия выполняет все обязательства по газовым контрактам

В Кремле ответили на вопрос, не ожидает ли Москва новых претензий на фоне прекращения транзита газа через Украину в Венгрию.

1 октября, 09:44
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60789/photos/59583" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Россия выполняет все обязательства, предусмотренные действующими газовыми контрактами. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, не нарушает ли Россия договорённости о сохранении украинского маршрута и не приведёт ли соглашение "Газпрома" с Венгрией к новым санкциям в отношении "Северного потока – 2".

"Российская Федерация продолжает выполнять все свои обязательства, предусмотренные действующими контрактами",  указал представитель Кремля.

Песков отметил, что все претензии к России по поводу газового транзита были и будут, но большая часть из них политизирована.

"Претензии к России были и будут. Большая часть этих претензий, как мы знаем, достаточно политизированная. Но главное в этой ситуации — то, что мы последовательно остаёмся верны нашим обязательствам", — рассуждает он.

Россия прекратила транзит газа в Венгрию через Украину, заявили в Киеве

Россия прекратила транзит газа в Венгрию через Украину, заявили в Киеве

Напомним, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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