Песков: Россия выполняет все обязательства по газовым контрактам
В Кремле ответили на вопрос, не ожидает ли Москва новых претензий на фоне прекращения транзита газа через Украину в Венгрию.
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Россия выполняет все обязательства, предусмотренные действующими газовыми контрактами. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, не нарушает ли Россия договорённости о сохранении украинского маршрута и не приведёт ли соглашение "Газпрома" с Венгрией к новым санкциям в отношении "Северного потока – 2".
"Российская Федерация продолжает выполнять все свои обязательства, предусмотренные действующими контрактами", — указал представитель Кремля.
Песков отметил, что все претензии к России по поводу газового транзита были и будут, но большая часть из них политизирована.
"Претензии к России были и будут. Большая часть этих претензий, как мы знаем, достаточно политизированная. Но главное в этой ситуации — то, что мы последовательно остаёмся верны нашим обязательствам", — рассуждает он.
Напомним, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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