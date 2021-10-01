Песков: Россия выполняет все обязательства по газовым контрактам

Россия выполняет все обязательства, предусмотренные действующими газовыми контрактами. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, не нарушает ли Россия договорённости о сохранении украинского маршрута и не приведёт ли соглашение "Газпрома" с Венгрией к новым санкциям в отношении "Северного потока – 2".

"Российская Федерация продолжает выполнять все свои обязательства, предусмотренные действующими контрактами", — указал представитель Кремля.

Песков отметил, что все претензии к России по поводу газового транзита были и будут, но большая часть из них политизирована.