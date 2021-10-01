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В Кремле ответили на вопрос о дальнейшем использовании средств ФНБ

Ранее президент поручил рассмотреть целесообразность повышения порога, при котором можно тратить средства ФНБ, с 7% до 10% ВВП.

1 октября, 09:41
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Вопрос о том, как далее будут использоваться средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), пока ещё прорабатывается кабмином. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"Сейчас этот вопрос прорабатывается в правительстве. Там ещё предстоит это проработать, просчитать", пояснил он.

Песков: Фонд национального благосостояния должен оставаться подушкой безопасности для России

Песков: Фонд национального благосостояния должен оставаться подушкой безопасности для России

Ранее в пятницу президент Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам поручил рассмотреть целесообразность повышения с 7% до 10% ВВП порога для инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Правительство РФ должно выполнить эту задачу к 15 октября текущего года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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