В Кремле ответили на вопрос о дальнейшем использовании средств ФНБ

Вопрос о том, как далее будут использоваться средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ), пока ещё прорабатывается кабмином. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"Сейчас этот вопрос прорабатывается в правительстве. Там ещё предстоит это проработать, просчитать", — пояснил он.