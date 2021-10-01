Кремль: Динамика смертности от ковида в России вызывает беспокойство
Пресс-секретарь российского лидера Песков отметил, что власти следят за развитием ситуации с коронавирусом в регионах страны.
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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что динамика смертности от коронавируса в России вызывает беспокойство. При этом он отметил, что власти будут следить за развитием ситуации.
"Пока динамика плохая, которая вызывает беспокойство", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Песков добавил, что регионы реагируют на ситуацию и вводят разные ограничения, меры принимаются "на земле".
Ранее Лайф рассказывал, что в России четвёртый день подряд фиксируют антирекорд по смертям от ковида. За прошедшие сутки скончалось 887 пациентов. При этом днём ранее, 30 сентября, было зафиксировано 867 смертей, а 29 сентября оперштаб сообщал о 857 летальных исходах за сутки. За весь период с начала пандемии умерло 208 142 пациента.
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